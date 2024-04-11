الخميس 11 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

احتفالاً بعيد الفطر.. فرحة عارمة على وجوه الأطفال داخل حديقة الأزهر

احتفالات الأطفال
احتفالات الأطفال بحديقة الأزهر

شهدت حديقة الأطفال المتواجدة داخل حديقة الأزهر بالقاهرة اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك، توافد عدد كبير من الأطفال وذويهم للاستمتاع بالملاهي وسط حالة من الفرحة التي تغمر وجوه الأطفال. 

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مظاهر الاحتفال داخل حديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر المبارك

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عيد الفطر.. المواطنون يقبلون على حديقة الأزهر لقضاء إجازة العيد في ثاني الأيام (صور)

وقد أقبل عدد كبير من المواطنين على حديقة الأزهر  في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وسط حالة من البهجة والفرحة التي تغمر وجوههم احتفالا بالعيد، حاملين معهم المأكولات والمشروبات استعدادا لقضاء اليوم كاملا داخل الحديقة. 

ومن أبرز مظاهر الاحتفال داخل الحديقة تزاحم المواطنون والاطفال على نافورة الماء داخل الحديقة والتقاط الصور أمامها،  كنوع من التعبير عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك. 

حديقة الأزهر

وتعد حديقة الأزهر أحد أضخم حدائق القاهرة الكبرى وواحدة من أكبر وأجمل حدائق العالم والتي تضم مساحات مفتوحة وتلال خضراء وبساتين،  ومتنزهات وممرات للسير ومطاعم وكافيتريات أقيمت على الطراز الإسلامى وجداول للمياه تنساب من بحيرة صناعية وتحيط بها بساتين الفاكهة، وتتنوع أشكال الحياة النباتية فى حديقة الأزهر.

 

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