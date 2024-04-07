ملخص أحداث الحلقة الـ27 من مسلسلات الأطفال

شهدت أحداث الحلقة 27 من مسلسل يحيى وكنوز 3، حديث 'يحيى" مع عائلاته عن إنقاذ "سينو"، وترد عليه "كنوز" بأنّ "فضولي" اكتشف مراقبتهم له، وخلال أحداث الحلقة أيضًا، تظهر "جميلة" وهي تسأل عن "مغاوري" وتقول لباقي العصابة أنه يجب عليهم عدم التحرك من مكانهم إلا بإذن منها.

تفاصيل مسلسل يحيى وكنوز 3

تدور أحداث الجزء الثالث في إطار وطني، حول الهوية الوطنية وتعريفها وكيف يمكن للطفل أو المشاهد عمومًا الحِفاظ عليها، وعدم الانسياق وراء الأكاذيب التي يروّجها الخارج عن تاريخ المصري القديم، ومن المقرر خلال العمل، تناول عدد من العصور منها العصر القديم والبطلمي والمملوكي، بالإضافة إلى التصدي للأكاذيب التي روّجها الغرب عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومن خلال الأعمال الفنية التي عرضت عبر المنصات الرقمية المختلفة، بطولة عصام السقا، الطفل إياد، الطفلة بثينة، ريهام عبد الغفور، ليلى عز العرب، الإعلامية قصواء الخلالي، ياسر الطوبجي.

مسلسلات أطفال

مسلسل نورة

توالت أحداث الحلقة 27 من مسلسل نورة، ظهرت ريم ووالدتها، وهي تسألها عن حالها، لترد ريم بكونه بخير، كما تسألها والدتها عن إمكانية البيع بجانب مدرستها، لكن ريم تخبرها بأن هذا الأمر سوف يسبب لها حرجا.



تفاصيل مسلسل نورة

تدرو أحداثة في إطار تربوي، حيث يتناول طرق التربية السليمة التي تعد واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه الأباء، ومساعدة الأطفال على تحديد أهدافهم والعمل من أجل تحقيقها، بطولة منة شلبي برفقة عدد من نجوم الفن.

مسلسل سر المسجد

بدأت أحداث الحلقة 27 من مسلسل سر المسجد، باستمرار أبطال العمل في محاولات الحصول على الرموز، وأعطى "غلاباوي" أحد رموز المسجد إلى الشيخ صلاح ضمن خطته لخداع الأبطال.

ونجحت "حبيبة" في تحرير والدها عن طريق حل أحد ألغاز التطبيق حول المسجد النبوي، وخلال أحداث الحلقة، حكى الشيخ صلاح للأبطال تاريخ المسجد النبوي ومتى بُني.