الأهلي يفوز على سبورتنج في دوري اليد

واصل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي عروضه القوية في بطولة الدوري، بعد أن تغلب على فريق سبورتنج، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات البطولة.

أقيمت المباراة على صالة سبورتنج، وخلالها ظهر اللاعبون بمستوى مميز، لتنتهي المباراة بفوز «رجال يد الأهلي» بنتيجة 36-25.

وشهد الشوط الأول تفوقًا من «رجال يد الأهلي» بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع على دفاع سبورتنج، قبل أن تنتهي المباراة بنتيجة 36-25.

وبهذا الفوز يواصل الفريق الانتصارات، بعد أن كان قد تغلب في المباراة السابقة على فريق الزمالك بنتيجة 33-31.

ومن المقرر أن تطير بعثة «رجال يد الأهلي» إلى الجزائر الجمعة المقبل، استعدادًا للمشاركة في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس.