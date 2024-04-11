مستشفيات قصر العيني جاهزة لاستقبال المرضى على مدار عيد الفطر

كشفت جامعة القاهرة عن جاهزية مستشفيات قصر العيني جاهزة لاستقبال جميع الحالات المرضية على مدار عيد الفطر المبارك.

وأكدت جامعة القاهرة أن مستشفيات قصر العيني مستعدة لاستقبال أية حالة مرضية على مدار الساعة وطوال أيام عيد الفطر سواء للعلاج السريري أو لإجراء العمليات لحالات الطوارئ.

ونوهت جامعة القاهرة بأن جميع الفرق الطبية وأطقم التمريض التى تم تشكيلها في مستشفيات قصؤ العيني مجهزة للتعامل الفوري والسريع لإنقاذ المرضى.

وشددت جامعة القاهرة على عدم رفض أقسام الطوارئ بمستشفيات قصر العيني لأي حالة مرضية تلجأ إليه، باعتباره الملاذ الآمن لعلاج قطاعات عديدة من المرضى في رحلتهم للبحث عن فرصة علاج متميز ومجانًا.

تقرير مستشفيات قصر العيني

تلقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، عن إحصائيات حالات وعمليات الطوارئ بمستشفيات قصر العيني والتي تم استقبالها وعلاجها أول أيام إجازة عيد الفطر.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة والتأكيد على تقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى بصورة طبيعية طوال فترة إجازة العيد، وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطوارئ.

ولفت التقرير إلى استقبال 1336 حالة مرضية، وإجراء 104 عملية جراحية بمستشفيات: طوارئ المنيل الجامعي وأقسامها، وطوارئ النساء والتوليد، والأطفال التخصصي.

وأشار التقرير إلى حالات الطوارئ التي استقبلتها أقسام الطوارئ بمستشفيات العلاج بأجر مثل مستشفى المنيل التخصصي، ومستشفى قصر العيني الفرنساوي، حيث تم استقبال 61 حالة طوارئ.

استعدادات مستشفيات قصر العيني

ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بضرورة رفع درجة الاستعدادات والتأهب القصوى بجميع مستشفيات قصر العيني وأقسامها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وقبول مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة.

ونوه رئيس جامعة القاهرة بتواجد الأطقم الطبية وفرق التمريض على مدار الساعة في مستشفيات جامعة القاهرة، ووقف الإجازات والراحات للأطباء وهيئة التمريض والعاملين في مستشفيات جامعة القاهرة.



ووجه رئيس جامعة القاهرة بزيادة أعداد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الجراحية في مستشفيات جامعة القاهرة.

ونوه رئيس جامعة القاهرة بتجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، والتجهيزات الطبية ومستلزمات الطوارئ في مستشفيات قصر العيني.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على التأكد من استعدادات بنك الدم وتوافر كميات كافية من أكياس الدم، واستعدادات مركز السموم في مستشفيات قصر العيني، وتوافر الأمصال اللازمة لحالات التسمم الغذائى الطارئة.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى ضرورة عمل أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعاية المركزة، وغرف العمليات، والمعامل وأقسام الأشعة وإدارة المخازن في مستشفيات قصر العيني على مدار الساعة.