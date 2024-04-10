ادرس في مصر| مميزات الدراسة في جامعة القاهرة

كشفت جامعة القاهرة عن مميزات الدراسة في الجامعة على موقع "ادرس في مصر" لإرشاد الطلاب الوافدين على الجامعات المصرية الأنسب لهم.

وتتميز الجامعات المصرية بمستوى التعليم المرتفع متمثلًا في جودة المناهج الدراسية، والطرق التعليمية، ومهارات المعلمين ذوى الخبرات العالية، ما يجعل الجامعات المصرية معتمدة ومعترف بها عالميَا و في كل البلاد العربية .

مميزات الدراسة في جامعة القاهرة