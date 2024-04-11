الله يسهل عليهم.. كلمات هنية لأبنائه وأحفاده لحظة تلقيه الخبر تهز السوشيال

الله يسهل عليهم.. كلمات قالها إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عقب تلقيه نبأ استشهاد ابنائه وأحفاده، في أول أيام عيد الفطر المبارك، واستعوض الله في زهرة شباب أبنائه وطفولة أحفاده ورحيلهم المفاجئ والسريع.

من أركان الإيمان

أن تؤمن بالقدر خيره وشره

اللهم أنزل على قلبه الصبر 🤲🏻#اسماعيل_هنية pic.twitter.com/cMcCCvaE2k — المُزعج 🔥 ح S ن 🔥 (@Has10san_Vi4vi) April 11, 2024

كان لكلمات اسماعيل هنية وقع قوي في قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ظهوره في مقطع فيديو لحظة تلقيه الخبر وتعليقه على مصيبته، ووصفو صبره بصبر الصحفي وائل الحدوح الذي استشهدت اسرته كلها تحت القصف الإسرائيلي.

ونشرت مواقع فلسطينية صور لأبناء وأحفاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وكانت قتلتهم إسرائيل أمس في هجوم على سيارتهم في مخيم الشاطىء في غزة.

ووصف رواد منصة أكس أحفاد هنية بطيور الجنة والملائكة، وودعت زوجة أحد ابناء هنية زوجها قائلة : "سلم على الرسول والشهداء وبإذن الله احنا من الصابرين" .

وتداول رواد منصة أكس فيديو حازم اسماعيل هنية، وهو يقرأ القرآن في مسجد ووصفوا صوته بالعذب.

#شاهد | قراءة عذبة بصوت حازم اسماعيل هنية الذي استش&د في غزّ.ة أمس pic.twitter.com/Gd5EbWuErw — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 11, 2024

وزير الداخلية الأفغاني يعزي هنية

وتلقى إسماعيل هنية، القيادي الفلسطيني ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، رسالة تعزية من وزير الداخلية الأفغاني، سراج الدين حقاني، بمناسبة استشهاد ثلاثة من أبنائه وأربعة من أحفاده في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة.

وجاء في رسالة التعزية التي وجهها وزير الداخلية الأفغاني: "ولا يسعنا إلا أن نقول: تقبلهم الله جميعًا وأسكنهم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، نعزيكم باسم سماحة أمير المؤمنين وجميع العلماء والمجاهدين في الإمارة الإسلامية وعموم الشعب الأفغاني ونسأل الله لكم الصبر والثبات".

وأعرب وزير الداخلية الأفغاني عن عميق التأثر والحزن لاستشهاد أبناء وأحفاد إسماعيل هنية، مشيرًا إلى أنهم قدموا التضحيات الكبيرة في سبيل العدالة وحرية شعبهم، وأكد أن دماءهم الزكية ستكون دافعًا لانتصار المظلومين وتحرير الأقصى وفلسطين المحتلة.

تأتي هذه التعزية كتعبير عن التضامن والدعم من الحكومة الأفغانية والشعب الأفغاني للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها، وتعكس رسالة التعزية أيضًا التأكيد على أهمية العدالة والحرية في مواجهة القمع والظلم.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أمس الأربعاء، بأن 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية وعدد من أحفاده قتلوا بقصف إسرائيلي على غزة.

وذكرت وكالة "شهاب" الفلسطينية للأنباء، أن "حازم وأمير ومحمد إسماعيل هنية أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية استشهدوا مع أولادهم في قصف نفذه طيران إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب غزة".

وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الإسرائيلي استهدف مركبة كانوا يستقلونها مع أبنائهم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى لمقتل أبناء هنية الثلاثة وثلاثة من أبنائهم ليرتفع عدد القتلى إلى ستة أفراد حتى هذه اللحظة.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.