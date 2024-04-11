المكتب الثقافي المصري بلندن يحتفل بعيد الفطر مع أبناء الجالية

شهد مقر المكتب الثقافي المصري في لندن، استضافة أعضاء الجالية المصرية والعربية والإسلامية، للاحتفال وإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار الدعوة التي وجهتها الدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي المصري ومدير البعثة المصرية التعليمية بالمملكة المتحدة وايرلندا.

وشهد الاحتفال حضور السيدة جومانا نجم الدين، القنصل المصري بالمملكة المتحدة، والسيد عبداللطيف شعير نائب القنصل العام المصري بميلانو، ولفيف من الدبلوماسيين والأكاديميين وأبناء الجالية المصرية واطفالهم.

وسادت أجواء احتفالية خلال اليوم الذي بدأ في التاسعة صباحاً بتكبيرات العيد، ثم خطبة العيد التي تناولت فضل الاحتفال بعيد الفطر المبارك وإعلاء روح التسامح، كما أنّه سببٌ من أسباب إدخال الفرح إلى القلوب.

وشهد الاحتفال تقديم كعك العيد والحلوى والبالونات والهدايا للأطفال بمناسبة عيد الفطر المبارك، فأضفت البهجة والسعادة على الأطفال الحاضرين وعلى أولياء أمورهم أيضًا.

وحرصت الدكتورة رشا وأعضاء المكتب الثقافي على استقبال السادة الحضور وتبادل التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك.

وأكدت الدكتورة رشا حرص المكتب على الاحتفال بالمناسبات الدينية والقومية بالوطن ودعوة أبناء الجالية المصرية من المغتربين وذلك في إطار التأكيد على تعزيز روح الانتماء للوطن الام مصر.

وأشاد الحضور بالتنظيم الذي قام به المكتب الثقافي مؤكدين أن الاحتفال بالعيد كان منظماً حيث كان المكتب الثقافي مجهزا للاستقبال الجيد للمصلين بالعاصمة لندن.

كما حرص عدد من السادة الضيوف على التقاط الصور التذكارية مع الدكتورة رشا كمال، في مشهد يعكس مدى ارتباط أبناء الجالية المصرية والعربية والإسلامية بالفعاليات التي يحرص المكتب الثقافي على إقامتها بكافة المناسبات، وتأكيداً لدوره الثقافي والوطني في ربط أبناء الوطن ببلدهم مصر.