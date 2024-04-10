الجالية المصرية في اوروبا تبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر

بعث الدكتور ابراهيم يونس، نائب رئيس اتحاد الجاليات المصرية في اوروبا، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع ايطاليا، ببرقية شكر وتهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي و إلى الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة البواسل بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليهم بالعزة والتوفيق والسداد ، وعلى مصرنا بدوام الاستقرار والأمن والسلام.



وجاء ذلك ردا على برقية الرئيس عبد الفتاح السيسي التى بعثها الى المصريين في الخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. نقلتها سفارات وقنصليات مصر إلى أبناء الجالية المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى أمس الإثنين:

وجاء في برقية الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أخوتي وأبنائي مسلمي مصر بالخارج, إنه لمن دواعي سروري أن أبعث اليكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك, داعيا الله تعالي أن يجعله عيدا سعيدا مباركا, وأن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات..أتمني لكم النجاح والتوفيق, ولمصرنا العزيزة وشعبها العظيم المزيد من التقدم والازدهار..وكل عام وأنتم بخير..عيد سعيد".

وأعرب الدكتور ابراهيم يونس، في رسالته عن تقديره لجهود القيادة السياسية التى سجلها التاريخ بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتأتي إحتفالات الجاليات المصرية في أوروبا تعبيرا صادقا عن بهجتهم وسعادتهم بأيام وليالي شهر رمضان، وصولا الى الاحتفالات بحلول عيد الفطر المبارك.

و تأكيدا على أنهم في أوروبا يعيشون نبض الشارع المصري سواء في الداخل او في الخارج .

وجاءت تهنئة المصريين للرئيس تعبيرا عن تقديرهم للجهود المصرية المبذولة استعدادا

لإستقبال ايام العيد المبارك وتأمين الدولة المصرية وتهيئة الأجواء السعيدة لجميع المصريين في شوارع وميادين المدن بمختلف المحافظات.



وقد شارك بهجة شهر رمضان المبارك في اوروبا جموع من شباب الجيل الثاني والثالث، واسعدهم المشاركة في تقديم التهاني والتبريكات للقيادة السياسية الحكيمة وللشعب العظيم ولجميع مؤسسات الدولة، ولأسر الشهداء الأبطال.



ومن هنا توجه اتحاد الجاليات المصرية في اوروبا والاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع ايطاليا بخالص التهاني للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،

متمنيين لسيادته دوام الصحة والتوفيق والسداد ، ولشعبنا العظيم التقدم والرقي والإزدهار .