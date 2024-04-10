رئيس الجالية المصرية بروسيا يهنئ السيسي بعيد الفطر المبارك

هنأ أيمن العيسوي، رئيس الجالية المصرية في روسيا، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما تقدم بالتهنئة لجموع الشعب المصري في الداخل والخارج بهذه المناسبة المباركة.

وأكد "العيسوي"، في تهنئته، على أن عيد الفطر المبارك يأتي هذا العام، ومصر تحقق انتصارات كبيرة على عدة صعد وفي مقدمتها الصعيد الأمني الذي أحكمت السيطرة عليه السلطات الأمنية.

ولفت أيضا إلى أن المجال الاقتصادي بفضل القيادة الحكيمة تخطو فيه مصر خطوات كبيرة، هذا بالإضافة إلى المستوى السياسي حيث تفرض مصر رؤيتها على كافة الملفات التي تخص المنطقة.

وأدى الرئيس السيسى، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الدولة.

قدم الفنان “أحمد سعد” فقرة غنائية خلال احتفالية العيد مع أبناء الشهداء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما كرم الرئيس السيسي، أبناء وأسر شهداء الوطن، خلال احتفالية العيد مع أسر وأبناء الشهداء.

وقد شهد الرئيس خلال مشاركته احتفالية العيد مع أسر وأبناء الشهداء، فقرة غنائية عن شهداء الوطن، وسط بكاء الحاضرين.

كما شاهد فيلماً تسجيلياً بعنوان “العيد بالنسبالك أيه؟” خلال احتفالية العيد مع أبناء الشهداء.

وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الأربعاء هو الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر، شوال لعام ٢٠٢٤ بواسطة اللجان الشرعية لاستطلاع الهلال.

وقالت الإفتاء إنها استطلعَت هلال شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين هجريا، بعد غروب شمس الاثنين بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأوضحت، قد تحقق لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين، هجريًّا بِالعَيْن المجردة وبالتالي فإن اليوم الأربعاء أول أيام شهر شوال.

وجاءت مواعيد صلاة العيد في المدن والمحافظات كالآتي:

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:58 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في سفنكس الجديدة في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في إدفو في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة بورسعيد في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في العاشر من رمضان في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الفرافرة في تمام الساعة 6:14 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة السويس في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة العريش في تمام الساعة 5:47 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في الطور في تمام الساعة 5:50 صباحًا.