تراجع سعر الذهب في ثاني أيام العيد بأسواق الصاغة المصرية

أسعار الذهب اليوم الخميس.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس ثاني ايام عيد الفطر المبارك، تراجعاً طفيفاً، في أسعار الذهب، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3180 جنيها.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس في أسواق الصاغة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وتحرص الوفد على تقديم كافة الخدمات السعرية لمختلف القطاعات الاقتصادية التي تشغل الشارع المصري ومتابعوا الوفد، لاسيما اسعار الذهب التي تشهد تذبذبا في الفترات الأخيرة بسبب ارتفاع واختلاف القيمة السعرية لسعر الدولار في السوق السوداء، وجاء سعر الذهب اليوم الخميس على النحو الآتي:

أسعار الذهب اليوم الخميس ثاني ايام العيد

سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس

سجل سعر الذهب اليوم الخميس عيار 24 نحو 3634 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس ثاني ايام العيد

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في أسواق اصاغة وهو الأكثر تداولا وشراء في مصر نحو 3180 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس ثاني ايام العيد

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس نحو 2726 جنيها.

سعر الذهب اليوم الخميس في أسواق الصاغة عيار 14

بينما سجل سعر عيار 14 اليوم الخميس في محال الصاغة نحو 2120 جنيها.

سعر الجنية الذهب اليوم الخميس في أسواق الصاغة

كما سجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس في ثاني أيام عيد الفطرالمبارك نحو 25440 جنيها.

الاستثمار في الذهب يحظى بشعبية كبيرة في سوق المال المصري

الاستثمار في الذهب يحظى بشعبية كبيرة في سوق المال المصري، وهذا نتيجة المكاسب الكبيرة التي يحققها للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يتميز بدرجة عالية من الأمان مما يجعله الملاذ الآمن للراغبين في الاستثمار، ولذلك فإنه مع توقع انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2024 فقد أصبح الذهب احتمالًا أكثر جاذبية، بجانب أنه يزداد الإقبال عليه في ظل التوترات الجيوسياسية التي تتعرض لها العديد من دول العالم، حيث يوجد هناك العديد من الطرق المختلفة للاستثمار في الذهب، والتي يأتي من أبرزها شراء الذهب المادي عبر شراء السبائك والعملات والمشغولات، بالإضافة إلى الاستثمار في صناديق الذهب المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة، وأسهم تعدين الذهب.