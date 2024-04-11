أسعار العملات العربية اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر

أسعار العملات العربية.. شهدت أسعار العملات العربية هلال التعاملات البنكية ثاني أيام عيد الفطر امبارك اليوم الخميس، استقرارًا، بمستوى الصرف، وثبت سعر الريال السعودي أمام الجنيه، عند 12.6679 جنيه للشراء، والبيع عند 12.6993 جنيه.

استقرت مستويات الصرف للدينار الكويتي، وأيضا كل من أسعار الدرهم الإماراتي والريال السعودي شراءً وبيعًا مقابل الجنيه، وفقًا لتحديثات البنك الأهلي ومصر اليوم.

جاء ذلك على أعقاب قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري التي أصدرتها وأكدت فيها "رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%".

وفي هذا السياق تستعرض"بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات اليوم الخميس في البنوك المصرية وماكينات الصرف الالي، عقب الإجازة الرسمية للعيد، وتحرص الوفد على تقديم كافة الخدمات والمعلومات السعرية التي تشغل الرأي العام وتهم متابعوا الوفد، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

أسعار العملات العربية اليوم

سعر الدينار الكويتي

بنك مصر

ظل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم، وفقًا لبنك مصر، حيث سجل سعر الشراء ثباتًا 154.6949 جنيه، ووصل سعر البيع 154.9951 جنيه.

البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي ثباتًا أمام الجنيه، إذ جاء الشراء عند 153.9683 جنيه للشراء، فيما وصل البيع لـ 154.9951 جنيه ، وفقًا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي

بنك مصر

استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في سعر الشراء ببنك مصر ليسجل 12.9562 جنيه، كما سجل سعر البيع عند 12.9697 جنيه.

البنك الأهلي المصري

وثبت سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، بالنسبة للشراء عند 12.951 جنيه، والبيع 12.9697 جنيه.

سعر الريال السعودي

بنك مصر

استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه، حيث سجل سعر الشراء ليسجل 12.6713 جنيه، كما بلغ سعر البيع 12.6993 جنيه، وفقًا لبنك مصر.

البنك الأهلي المصري



وثبت سعر الريال السعودي أمام الجنيه، عند 12.6679 جنيه للشراء، والبيع عند 12.6993 جنيه.