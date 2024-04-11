انتشار سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة بحديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر

انتشرت سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة داخل حديقة الأزهر بمحافظة القاهرة اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بالتزامن مع احتفالات المواطنين بالعيد، وتحسبا لاندلاع أي طاريء قد يحدث أثناء الاحتفالات.

وقد شهدت الحديقة توافد عدد كبير من المواطنين للاحتفال بعيد الفطر وسط حالة من الفرحة التي تسود وجوههم، حاملين معهم المأكولات والمشروبات استعدادا لقضاء اليوم كاملا داخل الحديقة.

وكان من أبرز مظاهر الاحتفال داخل الحديقة تزاحم المواطنون والاطفال على نافورة الماء داخل الحديقة والتقاط الصور أمامها، كنوع من التعبير عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

حديقة الأزهر

وتعد حديقة الأزهر أحد أضخم حدائق القاهرة الكبرى وواحدة من أكبر وأجمل حدائق العالم والتي تضم مساحات مفتوحة وتلال خضراء وبساتين، ومتنزهات وممرات للسير ومطاعم وكافيتريات أقيمت على الطراز الإسلامى وجداول للمياه تنساب من بحيرة صناعية وتحيط بها بساتين الفاكهة، وتتنوع أشكال الحياة النباتية فى حديقة الأزهر.

وتشغل حديقة الأزهر مساحة 72 فدانا من الأراضي الخضراء في قلب القاهرة القديمة، العمود الفقري للحديقة خط من نرافير المياه المتجهة نحو بحيرة صغيرة، بجانب الأزقة التي تشير إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي، وصنفت كواحدة من أفضل 60 مساحة عامة على مستوى العالم.