مظاهر الاحتفال داخل حديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر المبارك

شهدت حديقة الأزهر بالقاهرة، توافد عدد كبير من المواطنين صباح اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وسط حالة من البهجة والسعادة التي تسود وجوهم.

وتنوعت مظاهر الاحتفال بعيد الفطر داخل الحديقة من خلال لعب الأطفال كرة القدم، والتقاط الصور مع ذويهم أمام المسطحات الخضراء، وأيضا التقاط الصور السيلفي مع بعضهم البعض.

لعب الأطفال كرة القدم

وشهد اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك وجوداً مكثفاً للشباب من الجنسين فضلا عن العائلات أيضًا من أجل الاستمتاع بعطلة العيد.

حديقة الأزهر

وتعتبر حديقة الأزهر من أشهر المناطق المفتوحة والمتنزهات التي يلجأ إليها ويقصدها المواطنون في الاحتفالات والمناسبات وخاصة فترات الأعياد بما تمتلكه من مقومات متنوعة فضلا عن مساحتها الشاسعة.

وتشغل حديقة الأزهر مساحة 72 فدانا من الأراضي الخضراء في قلب القاهرة القديمة، العمود الفقري للحديقة خط من نرافير المياه المتجهة نحو بحيرة صغيرة، بجانب الأزقة التي تشير إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي، وصنفت كواحدة من أفضل 60 مساحة عامة على مستوى العالم.