عيد الفطر.. المواطنون يقبلون على حديقة الأزهر لقضاء إجازة العيد في ثاني الأيام (صور)

عيد الفطر.. أقبل، منذ قليل، عدد كبير من المواطنين على حديقة الأزهر بمحافظة القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وسط حالة من البهجة والفرحة التي تغمر وجوههم احتفالًا بالعيد، حاملين معهم المأكولات والمشروبات استعدادًا لقضاء اليوم كاملًا داخل الحديقة.

واستمتع المواطنون بالمناظر الجميلة والنافورة التى تخرج الماء فى أشكال مختلفة تبهر الزائرين.

واصطحبت الأسر أطفالها الصغار من أجل قضاء أوقات رائعة داخل الحديقة التى يفد إليها المواطنون لقضاء إجازة العيد.

عيد الفطر المبارك:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن أمس الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر، شوال لعام ٢٠٢٤ بواسطة اللجان الشرعية لاستطلاع الهلال.

وقالت الإفتاء" إنها استطلعَت هلال شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًا، بعد غروب شمس الإثنين بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأوضحت، تحقق لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين، هجريًّا بِالعَيْن المجردة، وبالتالي فإن أمس الأربعاء أول أيام شهر شوال.