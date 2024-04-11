أمرت نيابة المعادي الجزئية،باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية بشأن تشكيل عصابي للتنقيب غير المشروع عن الآثار بالمعادي.

حبس تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار بالمعادي



أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 7 أشخاص، بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم كائن بدائرة قسم شرطة المعادي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة في عملية الحفر والتنقيب) وتبين وجود حفرة بعمق 5 أمتار بالعقار المشار إليه، واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على 7 أشخاص بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار بدائرة قسم شرطة المعادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.



القبض على 3 لصوص قتلوا سائق لسرقة توك توك فى الدقهلية.

كما ألقي قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على 3 لصوص قتلوا سائق لسرقة توك توك فى الدقهلية.

تلقى مركز شرطة الجمالية بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من إحدى السيدات بخروج زوجها من مسكنهما مستقلًا مركبة "توك توك (ملكه) بدون لوحات معدنية وعدم عودته، وفى وقت لاحق عثر على جثته بمياه إحدى المصارف المائية بدائرة المركز ولم يتم العثور على "التوك توك" خاصته.

وبالفحص أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة حيث قاموا باستيقاف المجنى عليه حال قيادته مركبة "التوك توك" خاصته وطلبوا منه توصيلهم لإحدى القرى بدائرة المركز وأثناء سيرهم بمكان العثور على جثة المجنى عليه قاموا بالتعدى عليه بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهم وإحداث إصابته بجرح طعنى وخنقه حتى فارق الحياة وإلقائه بمياه المصرف والاستيلاء على (التوك توك - هاتفه المحمول) ولاذوا بالهرب.

وأضاف المتهمين، قيامهم بالتصرف فى مركبة "التوك التوك" بالبيع لعميلهم "سيء النية" (سائق "توك توك") بمقابل مبلغ مالى "تم ضبطه وأرشد عن المركبة".

كما أرشدوا عن (الهاتف المحمول المستولى عليه - باقى ثمن بيع "التوك توك") وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالساحل

كما أمرت نيابة الساحل بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

كان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) أثناء استقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الساحل بها قطع بالأسلاك وتبين عدم حملهما ثمة تراخيص

واعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" وأقرا بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب من بينهم الدراجة المضبوطة بحوزتهما.

وتم بإرشادهم ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" مقيم بمحافظة القليوبية، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهما بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.