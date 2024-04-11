أمرت نيابة الساحل بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالساحل



كان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) أثناء استقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الساحل بها قطع بالأسلاك وتبين عدم حملهما ثمة تراخيص

واعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" وأقرا بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب من بينهم الدراجة المضبوطة بحوزتهما.

وتم بإرشادهم ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" مقيم بمحافظة القليوبية، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهما بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حجز رجل أعمال ومدير شركة هاربين من 159 سنة سجن في مدينتي الشيخ زايد وأكتوبر

كما امرت جهات التحقيق، حجز رجل أعمال ومدير شركة هاربين من 159 سنة سجن في مدينتي الشيخ زايد وأكتوبر، ٢٤ ساعة علي ذمة التحريات.

وألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على رجل أعمال ومدير شركة هاربين من 159 سنة سجن في مدينتي الشيخ زايد وأكتوبر.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد؛ لكونه مطلوب التنفيذ عليه في 76 قضية (شيكات) بإجمالي مدد حبس 142 سنة و6 أشهر وكفالات مالية.

حجز رجل أعمال ومدير شركة هاربين من 159 سنة سجن في مدينتي الشيخ زايد وأكتوبر



كما ضبط مدير وشريك بشركة للإستثمار السياحي - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر ؛ لكونه مطلوب ضبطه وإحضاره فى إحدى القضايا والتنفيذ عليه بالحبس 17 سنة في 18 قضية (شيكات، إيصالات أمانة).، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.