عيد الفطر .. حملات لمتابعة توفير السلع وانتظام عمل المنشآت التموينية (شاهد)

عيد الفطر .. كشفت الكاتبة الصحفية بسمة أبو العزم، عن الحملات التموينية التي تشنها وزارة التموين لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع داخل الأسواق خلال أيام الفطر المبارك.

وقالت أبو العزم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج صباح البلد والمذاع على قناة صدى البلد، إنه يتم شن حملات رقابة مسائية وأخرى صباحية طيلة أيام عيد الفطر المبارك، لتكثيف الرقابة على الأسواق، ويتم ذلك من خلال مفتشي وزارة التموين بالمديريات المختلفة بالمحافظات.

حملات الرقابة تستهدف 4 محاور رئيسية

وتابعت: حملات الرقابة تستهدف 4 محاور رئيسية وهي "البترول، المخابز المدعمة- الأسواق- المطاعم"، موضحة أن هناك وفرة في المخابز المدعمة ولا يوجد أي نقص في إنتاج الخبز المدعم للمواطنين.

وأوضحت بسمة أبو العزم، أن وزارة التموين خصصت غرف العمليات الخاصة بمتابعة انتظام عمل المخابز والمنافذ خلال أيام عيد الفطر المبارك، وعلى مدار الساعة عن الحالة السوقية والتموينية.

استقرار السوق وتوافر كافة السلع

وأشارت أبو العزم إلى أن تقارير غرف العمليات بينت حالة استقرار السوق وتوافر كافة السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين، موضحة أن أبزر المخالفات التي تم رصدها تتمثل في تهريب الدقيق أحيانا أو عدم كتابة السعر على بعض السلع.

حقيقة رفع أسعار السلع التموينية وإلغاء الدعم على الخبز

وكانت أبو العزم، كشفت حقيقة اعتزام الحكومة رفع أسعار السلع التموينية وإلغاء الدعم، مضيفة أنه لا حقيقة لرفع أي سلعة تموينية، وما أثير شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير مقدمتا برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك شائعات حول إلغاء الدعم على الخبز خلال المدة المقبلة، معلقة: الشائعات تثير بلبلة في الوسط المصري والرأي العام.

وأشارت إلى أن هناك حملات رقابية في عيد الفطر وخاصة من قبل وزارة التموين على المخابز والمجمعات الاستهلاكية بشأن توافر السلع.

وأوضحت أبو العزم أن وزارة التموين رفعت حالة التأهب خلال أيام عيد الفطر، مختتمة: الوزارة تنظم حملات على السوق الحر بالتعاون مع حماية المستهلك والطب البيطري والتموين للتأكد من توافر السلع والتعامل مع المحتكرين مع توضيح سعر السلع لكل منتج.