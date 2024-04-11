عيد الفطر المبارك .. تزاحم المواطنون على النافورة بحديقة الأزهر في ثاني أيامه

عيد الفطر المبارك .. تزاحم عدد كبير من المواطنين، على نافورة الماء داخل حديقة الأزهر بالقاهرة، اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك، والتقاط الصور مع ذويهم أمام النافورة وسط حالة من الفرحة التي تسود وجوههم.

ومن أبرز مظاهر الاحتفال داخل الحديقة تزاحم المواطنون والاطفال على نافورة الماء داخل الحديقة والتقاط الصور أمامها، كنوع من التعبير عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وقد شهدت الحديقة توافد عدد كبير من المواطنين منذ الصباح للاحتفال بالعيد، حاملين معهم المأكولات والمشروبات استعدادا لقضاء اليوم كاملا داخل الحديقة.

وشهد اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك تواجد مكثف للشباب من الجنسين فضلا عن العائلات أيضًا من أجل الاستمتاع بعطلة العيد.

حديقة الأزهر

وتعتبر حديقة الأزهر من أشهر المناطق المفتوحة والمتنزهات التي يلجأ إليها ويقصدها المواطنون في الاحتفالات والمناسبات وخاصة فترات الأعياد بما تمتلكه من مقومات متنوعة فضلا عن مساحتها الشاسعة.

وتشغل حديقة الأزهر مساحة 72 فدانا من الأراضي الخضراء في قلب القاهرة القديمة، العمود الفقري للحديقة خط من نرافير المياه المتجهة نحو بحيرة صغيرة، بجانب الأزقة التي تشير إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي، وصنفت كواحدة من أفضل 60 مساحة عامة على مستوى العالم.