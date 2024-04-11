المواطنون يفترشون الأرض بحديقة الأزهر لتناول وجبة الإفطار ثاني أيام عيد الفطر

افترش المواطنون الأرض في حديقة الأزهر صباح اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك، لتناول وجبة الإفطار وسط حالة من البهجة التي تسود وجوههم احتفالاً بالعيد.

وقد أقبل عدد كبير من المواطنين على الحديقة منذ الصباح الباكر، حاملين معهم المأكولات والمشروبات واستعدادا لقضاء اليوم كاملا داخل الحديقة.

عيد الفطر المبارك

وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن أمس الأربعاء هو الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر، شوال لعام ٢٠٢٤بواسطة اللجان الشرعية لاستطلاع الهلال.

وقالت الافتاء" إنها استطلعَت هلال شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين هجريا، بعد غروب شمس الاثنين بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأوضحت، قد تحقق لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين، هجريًّا بِالعَيْن المجردة وبالتالي فإن امس الأربعاء أول أيام شهر شوال.