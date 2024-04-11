تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

استقر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تشكيله الأساسي لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يستعيد الزمالك في مباراة اليوم خدمات الثنائي عبدالله السعيد وناصر ماهر بعد غيابهما عن مباراتي الفريق أمام مودرن فيوتشر ببطولة الكونفدرالية لعدم قيدهما أفريقيًا.

ويخطط جوزيه جوميز للاعتماد بشكل كبير على تشكيلة تضم اللاعبين المقيدين بالقائمة الأفريقية استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني في نصف نهائي الكونفدرالية.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري:

من المتوقع أن يدخل جوزيه جوميز مباراة اليوم أمام الاحاد السكندري بتشكيل يضم كلًا من:

حارس المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي (محمد شحاتة) - عبدالله السعيد - ناصر ماهر - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سامسون أكينيولا.