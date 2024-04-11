بدء توافد المواطنين على حديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر

بدأ منذ قليل توافد عدد من المواطنين على حديقة الأزهر بمحافظة القاهرة صباح اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وسط حالة من البهجة والفرحة التي تغمر وجوههم احتفالا بالعيد، حاملين معهم المأكولات والمشروبات استعدادا لقضاء اليوم كاملا داخل الحديقة .

وقد وقف المواطنون أمام الأبواب منتظرين فتح الحديقة في موعدها المحدد التاسعة صباحا استعدادا للدخول.

وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن أمس الاربعاء هو الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر، شوال لعام ٢٠٢٤بواسطة اللجان الشرعية لاستطلاع الهلال.

وقالت الافتاء" إنها استطلعَت هلال شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين هجريا، بعد غروب شمس الاثنين بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأوضحت، قد تحقق لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين، هجريًّا بِالعَيْن المجردة وبالتالي فإن امس الاربعاء أول أيام شهر شوال.