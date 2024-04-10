عيد الفطر .. إقبال كثيف على "سينما الشعب" في الأول

عيد الفطر .. شهدت مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، اليوم الأربعاء، إقبالا كثيفا من الجمهور على عروض أفلام موسم عيد الفطر التي تقدمها الهيئة ضمن مشروع "سينما الشعب" بالقاهرة والمحافظات، وذلك في إطار برامج احتفالات وزارة الثقافة بالعيد.

ثلاثة أفلام جديدة

وتقدم الهيئة ثلاثة أفلام جديدة من أفلام موسم العيد في 18 موقعا ثقافيا تابعا لها في 16 محافظة عبر المشروع الذي يقدم الأفلام بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة، وذلك في كل من قصر السينما بجاردن سيتي، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، قصر ثقافة ببا ببني سويف، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، سينما هيبس بالخارجة بالوادي الجديد، قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، سينما قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، قصر ثقافة العريش، المركز الثقافي بطنطا، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة شرم الشيخ، مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة أسيوط، والمركز الثقافي بكفر الشيخ، وتقام الحفلات بجميع المواقع المشار إليها بدءا من 10 صباحا، حتى 12 منتصف الليل.

سينما الشعب

مشروع سينما الشعب أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة ويهدف إلى تقديم أحدث الأعمال السينمائية للجمهور بأسعار مخفضة بمواقع قصور الثقافة المنتشرة بالمحافظات وخاصة التي تفتقر لوجود دور عرض سينمائي، ضمن برامج العدالة الثقافية للوزارة، وينفذ بإشراف الفنان تامر عبد المنعم المدير التنفيذي للمشروع.

وأعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجا فنيا حافلا ومتنوعا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الفطر تقدم خلاله أفلام العيد بسينما الشعب في 16 محافظة.

ويشهد مسرح السامر بالعجوزة حفلا غنائيا بالمجان ثالث أيام عيد الفطر، الجمعة المقبل 12 أبريل، يحييه الفنان سامح يسري، ويتضمن عروضا فنيا لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب، وفقرة ستاند أب كوميدي، كما تقدم الهيئة 7 عروض مسرحية مجانية للجمهور خلال عيد الفطر بمحافظات الشرقية، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وسوهاج، وذلك ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي.

وأعدت قصور الثقافة برنامجا فنيا مميزا بعنوان "فرحة العيد" ضمن المشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات بالقاهرة، يتضمن أنشطة متنوعة في 5 أحياء وهي المحروسة، أهالينا، الأسمرات، منطقة الخيالة، و روضة السيدة زينب.

وتنظم أيضا عددا من اللقاءات التثقيفية والحفلات الفنية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية، بالإضافة إلى الورش الفنية عن مظاهر الاحتفال بالعيد والمسابقات الثقافية والترفيهية المقدمة للأطفال في مختلف المحافظات.