عبد اللهيان يؤكد رغبة إيران في المزيد من تطوير العلاقات مع السعودية

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، رغبة بلاده في المزيد من تطوير العلاقات مع السعودية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تبادل فيه عبد اللهيان، التهاني مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، بمناسبة عيد الفطر، كما بحثا آخر تطورات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والتطورات في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة "إرنا".

وتيرة متنامية

ولفت عبد اللهيان إلى الوتيرة المتنامية للعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا على رغبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المزيد من تطوير العلاقات، كما أكد فيصل بن فرحان، على توسيع العلاقات والتعاون الإقليمي والدولي بين البلدين.

وتطرق الطرفان، في الاتصال، إلى التطورات في غزة، وشددا على ضرورة "إنهاء جرائم الحرب والمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية".

وفي مارس الماضي، أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عن ارتياحه لتطور العلاقات مع إيران، مؤكدا على إرادة بلاده لدفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام.

وبحسب بيان الخارجية الإيرانية، قال ابن فرحان، خلال استقباله نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن "السعودية لديها إرادة لاتخاذ خطوات جديدة في مسار العلاقات الاستراتيجية مع إيران".

وأضاف: "هناك وضع صعب تعيشه فلسطين وأوضاع إنسانية مزرية في غزة، ونؤكد أهمية قمة جدة في اتجاه مواصلة الجهود لإنهاء الحرب ضد فلسطين".

بدوره، أكد وزير الخارجية الإيراني على "المساعي لإنهاء جرائم الحرب بحق الفلسطينيين"، وتابع: "بالإضافة إلى المواقف المشتركة بين الرياض وطهران حول فلسطين، يجب اتخاذ خطوات فعالة لدعم فلسطين وإنهاء الإبادة الجماعية.

أمريكا تجدد دعمها إسرائيل ضد هجمات إيران

في سياق آخر، جددت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لإسرائيل، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير أنتوني بلينكن أكد في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديدات من إيران ووكلائها.

وأكد بلينكن لجالانت مجددًا التأكيد على أن حوادث مثل استهداف عمال منظمة "المطبخ المركزي العالمي" يجب ألا تتكرر.



وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيانها: "أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث اليوم مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت. وأكد الوزير بلينكن دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل وأوضح أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديدات من إيران ووكلائها".

ولفت البيان إلى أن الجانبين ناقشا الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن من خلال اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ورحب الوزير بلينكن بإعلانات إسرائيل الأخيرة عن خطوات عاجلة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتحسين تنسيق وتنسيق المساعدات الإنسانية، مكررًا أن حوادث مثل الضربة على عمال "المطبخ المركزي العالمي، يجب ألا تتكرر أبدًا".

وشدد بلينكن، حسب البيان، على "أن الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل أن تنفذ بسرعة التزاماتها بشأن المساعدة الإنسانية ومنع الاشتباك وأن تلك الالتزامات يجب أن تستمر مع مرور الوقت".

وأمس، قال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي إن الهجوم على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، يعتبر هجوماً على الأراضي الإيرانية، مؤكداً أنه ستتم معاقبة إسرائيل على هذا الهجوم.



وقال في كلمة بمناسبة عيد الفطر إن "القنصليات والسفارات تعد جزءاً من أراضي الدول التابعة لها وحين هاجموا القنصلية الإيرانية في دمشق فكأنهم هاجموا أراضينا"، مضيفًا أن "الكيان الصهيوني الخبيث أخطأ في الهجوم على قنصليتنا وقد أضاف خطأً جديدًا إلى أخطائه من خلال الهجوم على قنصليتنا في دمشق، وهذا وفق الأعراف العالمية يعني هجومًا على أراضينا وعليه أن يتلقى العقاب المناسب على ذلك وسينال العقاب المناسب على هذا الهجوم".



