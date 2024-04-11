تعرف على أسعار الخضار والفاكهة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك

استقرت أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، بالتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك نظرًا لحصول أغلب الأسواق على إجازة طوال فترة العيد.

ووفق لأخر تحديث لموقع سوق العبور الإلكتروني نرصد أسعار الخضار والفاكهة ..

تراوح سعر البطاطس من 5 لـ 12.5 جنيه، وترواح سعر كيلو الطماطم ما بين 4 إلى 8 جنيه، وجاء سعر البصل من 10 إلى 27 جنيه، وجاء سعر الجزر ما بين 2.5 لـ 4.5 جنيه، وتراوح سعر الخيار البلدي والصوب من 5 لـ 13 جنيها.

فيما جاء كيلو الفلفل الرومي الأخضر البلدي والصوب من 16 لـ 20 جنيها، أما الفلفل الحار البلدي تراوح ما بين 9 إلى 11 جنيها، والصوب بين 11 لـ 22 جنيها، والفلفل الألوان (أصفر-أحمر-برتقالي) تراوح سعر الكيلو من 20 لـ 30 جنيها.

وتراوحت سعر البامية من 60 إلى 70 جنيها، وسجل سعر كيلو الملوخية ما بين 12 لـ 18 جنيها.وتراوح سعر البسلة ما بين 13 جنيه لـ 19 جنيها، والقلقاس من 19 إلى 23 جنيها للكيلو، والسبانخ من 8 لـ 10 جنيهات، والكوسة من 5 لـ 9 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الفاصوليا الخضراء من 13 لـ 19 جنيها للكيلو.

وجاءت أسعار ورق العنب البناتي والبلدي فتراوحت من 15 إلى 30 جنيها، سعر الباذنجان البلدي ما بين 4 إلى 8 جنيه للكيلو، والباذنجان الرومي من 5 إلى 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض من 8 لـ 12 جنيهـا والبطاطا تراوح سعرها من 5 لـ 18 جنيها، وتراوح سعر الثوم من 15 لـ 25 جنيها.

في ثاني أيام العيد..أسعار الفاكهة 11-4-2024

تراوحت سعر الفراولة من 8 إلى 20 جنيها، وجاء سعر الجوافة ما بين 7 لـ 15 جنيها، وتراوح سعر الكانتلوب من 8 لـ 16 جنيها، وجاء سعر الخوخ البلدي العريشي من 15 لـ 25 جنيها، ووصلت أسعار البلح فقد تراوح سعر البلح السيوي من 30 إلى 60 جنيها، وبلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها.

وجاء سعر الموز البلدي تراوح بين 7 لـ 11 جنيها، والتفاح الأمريكي الإيطالي تراوح من 60 لـ 100 جنيه، والتفاح الجولدن والسوري اللبناني من 55 لـ 75 جنيها، وتراوح سعر البرتقال البلدي والسكري ما بين 4.5 لـ 7.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة جاء ما بين 9 لـ 13 جنيها، واليوسفي من 3 لـ 12 جنيها للكيلو.