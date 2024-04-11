سعر الذهب في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.. عيار 21 يسجل 3185

شهدت أسعار الذهب صباح اليوم الخميس الموافق 11 أبريل 2024، استقرار بالأسواق المصرية ومحال الصاغة، بالتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار "21" وهو الأكثر انتشارًا ومبيعًا 3185 جنيهًا وذلك بدون المصنعية.

سعر الذهب اليوم 11-4-2024

وجاءت أسعار الذهب صباح اليوم كالتالي:

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3640 للشراء، و 3612 للبيع.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3185 للشراء، و 3160 للبيع.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2730 للشراء، و 2709 للبيع.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2123 للشراء، و 2107 للبيع.

وسجل سعر الجنيه الذهبي 25480 للشراء ، و 25281 للبيع.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة، ولكن استقرت أسعار الذهب، مع استيعاب المستثمرين تعليقات عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر بشأن خفض أسعار الفائدة وترقبهم لمزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية لقياس مسار السياسة النقدية.