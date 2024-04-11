تفاصيل حاددث إطلاق النار على المحتفلين بعيد الفطر بمدينة فيلادلفيا الأمريكية

شهدت احتفالات عيد الفطر المبارك بالولايات المتحدة الأمريكية حادثًا مأسويًا حيث واجه المحتفلون إطلاق نار بشكل مفاجئ تسبب في وقوع ضحايا.

وكانت شرطة مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية أعلنت مساء أمس عن إصابة ما لا يقل عن 3 أشخاص جراء حادث إطلاق النار أثناء الاحتفالات بعيد الفطر في المدينة.

ووفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم"، تشير التقارير الإعلامية إلى أن هناك مراهقًا ضمن الجناة والذي أصيب بنيران الشرطة التي وصلت إلى المكان فور سماع أصوات إطلاق النار في المنطقة.

وذكرت الشرطة كذلك أنها ألقت القبض على 5 أشخاص على خلفية الحادث، بمن فيهم قاصر، كما تمت مصادرة 5 قطع من الأسلحة النارية في المكان.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيساعد الشرطة المحلية في التحقيق في الحادث.