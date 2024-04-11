عمر محمد رياض: لقنت ندى ماهر بقلع الحجر “علقة موت” حقيقية ووالدتي معجبة بأدائي

تحدث الفنان الشاب عمر محمد رياض عن تجربته في مسلسل قلع الحجر، مؤكدًا دعم المخرج حسني صالح له.

قال عمر محمد رياض في حواره مع الإعلامية دينا رامز والإعلامي أحمد دياب، ببرنامج ليالي العيد المذاع على قناة صدى البلد: «أنا تلميذ حسني صالح ومن زمان نفسي أشارك في أعماله».

وكشف كواليس ضربه للفنانة ندى ماهر ضمن أحداث العمل، قائلًا: «الواقعية عند المخرج حسني صالح فوق كل شئ ولذلك ضربت ندى ماهر “علقة موت” بشكل حقيقي بحسب توجيهات المخرج وكان في أول لقاء بيننا».

وتحدث عمر محمد رياض عن شخصية عبد الحي التي قدمها في مسلسل قلع الحجر، قائلًا: «نموذج سئ وكان على عاتقي مسئولية كبيرة أوضح الشخصية ودوافعها وبها أبعاد كثيرة».

وأكد عمر على إعجاب والدته الفنانة رانيا محمود ياسين بشخصيته في مسلسل قلع الحجر، ودائمًا تدعمه بجانب توجيهه وانتقاده من أجل مصلحته.

ضرب وعياط

من جهتها أعربت الفنانة الشابة ندى ماهر عن سعادتها بتقديم شخصية كرمان، ضمن أحداث مسلسل قلع الحجر في أول تجربة درامية لها.

وقالت ندى ماهر: «المسرح بياخد من الوقت بسبب البروفات والتحضير لذلك لم أشارك من قبل في عمل درامي».

وتابعت: «ظهوري في مسلسل قلع الحجر قدري جدًا وبالصدفة، والدور صعب واللهجة صعبة لكن المخرج حسني صالح وثق فيّ وساعدني كثيرًا في التحضير قبل وأثناء التصوير».

واستكملت ندى ماهر حديثها عن كواليس مشاركتها في مسلسل قلع الحجر: «ومشهد الضرب من عمر محمد رياض كان حقيقي وشد سوسن بدر لشعري حقيقي».

وأكدت تعرضها للضغط رغم انتهائها من التصوير، قائلة: «كنت بجز على سناني وبعيط عياط مش طبيعي لأني أول مرة اتضرب في حياتي».

واختتمت ندى ماهر حديثها بأنها تحضر الفترة المقبلة لعمل فني غنائي، بجانب عملها في التمثيل وتقديم النشرات الإخبارية، قائلة: «التمثيل والغناء حلم حياتي منذ الطفولة».

ومسلسل قلع الحجر الذي تم عرضه في 2024 من بطولة الفنان محمد رياض، والفنانة سوسن بدر، والفنانة منى عبد الغني، والفنانة لقاء سويدان، والفنان القدير عبد العزيز مخيون، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، من تأليف أحمد وفدي، وإخراج حسني صالح.

وتدور أحداث العمل ضمن إطار درامي ممزوج بالتشويق والإثارة، ويناقش العمل قضايا تهتم بحقوق المرأة في الصعيد. يناقش المسلسل القضايا المهمة التي تخص أهالينا في الصعيد حول حقوق المرأة كما أنه مستوحي من أحداث حقيقة، وتم تصوير أحداثه في صعيد مصر.