محافظ المنوفية يستقبل نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية والقس رأفت لوقا راعى الكنيسة الانجيلية لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك ويؤكد أننا جميعاً نسيج واحد..



استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نيافة الأنبا بنيامين الحبر الجليل مطران المنوفية والوفد المرافق له ، والقس رأفت لوقا ممثل الطائفة الإنجيلية بالمنوفية وراعي الكنيسة الإنجيلية بشبين الكوم وبركة السبع والوفد المرافق له ، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك ، وبحضور نائبه الأستاذ محمد موسي والنائب وفيق عزت عضو مجلس النواب واللواء وليد البيلي سكرتير عام مساعد المحافظة .



حيث قدموا خالص التهاني القلبية للمحافظ وشعب المنوفية وكافة القيادات التنفيذية ، مؤكدين على أن تلك الزيارات واللقاءات المتبادلة في كافة المناسبات الدينية والاجتماعية إنما تعكس وحدة الصف وروح المحبة والإخوة بين عنصري الأمة مسلميها ومسيحيها في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مثمنين جهود محافظ المنوفية المبذولة في تبني وتنفيذ العديد من الخطط التنموية والخدمية بشتى القطاعات الحيوية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة ، فضلاً عن تقديم أوجه الدعم اللازم والتواصل المباشر مع كافة فئات المجتمع .



ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بتلك الزيارة والتى تبرهن على عراقة وأصالة هذا الشعب العظيم وتقديره لقيم المواطنة باعتبار أن الجميع شركاء فى هذا الوطن تجمعهم الوحدة الوطنية والتآخي والتراحم .

وفي سياق اخر زار اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأسر الفلسطينية المتواجدة بمستشفي الحميات وأمراض الجهاز الهضمى والكبد بشبين الكوم أول أيام عيد الفطر المبارك، اطمأن محافظ المنوفية على الحالة الصحية للأسر الفلسطينية المتواجدة بالمستشفى أثناء تلقيهم العلاج ، وحرص بنفسه على تبادل الأحاديث معهم متمنيا لهم الشفاء العاجل وعودتهم إلى ديارهم بصحة وسلامة.

وقدم محافظ المنوفية عيدية وكحك العيد للأطفال والأسر الفلسطينية دعما لهم موجها بإعداد برنامج ترفيهي للأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم مؤكدا أنهم في بلدهم الثاني مصر ، مكلفا بتوفير سبل أوجه الرعاية اللازمة وكافة احتياجاتهم من الخدمات الطبية بمختلف التخصصات المطلوبة تضامنا مع أشقائنا الفلسطينيين.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على تسخير كافة الإمكانيات والمتطلبات لضيوفنا من الأشقاء الفلسطينيين والعمل على توفير احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم كافة حتى عودتهم سالمين بما يعكس نهج الدولة المصرية والتزامها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهونها.