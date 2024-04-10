نيمار يفكر في شراء نادي سانتوس البرازيلي

يفكر النجم البرازيلي نيمار جونيور ووالده القائم بإدارة أعماله في شراء نادي سانتوس البرازيلي لإنقاذه من أزمة الديون التي عصفت به مؤخرًا.

وأكدت تقارير أوروبية اليوم أن نمار ووالده يريدان إنقاذ النادي بعد أن هبط إلى دوري الدرجة الثانية، ووصلت الديون المقدرة عليه إلى 130 مليون يورو.

وأضافت التقارير أن نجم نادي الهلال السعودي يرغب في إنهاء مسيرته في النادي الذي نشأ فيه وأن يدير النادي مع والده في المستقبل.

نيمار وميتروفيتش أبرز غيابات الهلال أمام الاتحاد

ويغيب النجم البرازيلي نيمار جونيور عن صفوف الهلال، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وأيضًا اللاعب ألكسندر ميتروفيتش وسعود عبد الحميد بسبب الإصابة.

وأصبحت مشاركة اللاعب علي البليهي محل شك، حيث سيجري اختبارًا طبيًا للتأكد من موقفه من خوض مباراة الاتحاد.

ومن المقرر انطلاق مواجهة الهلال أمام الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي في تمام الثامنة النصف بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف بتوقيت القاهرة من مساء الخميس غدًا.