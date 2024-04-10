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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نيمار وميتروفيتش أبرز غيابات الهلال أمام الاتحاد قبل نهائي السوبر

نيمار
نيمار

يواصل الثنائي السعودي الهلال والاتحاد استعداداتهما للموقعة المرتقبة، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر السعودي، والتي يشهده ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي. 

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وكان الهلال قد تأهل للمباراة النهائية من كأس السوبر السعودي، بعد الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف واحد في نصف النهائي، بينما صعد الاتحاد بعد الفوز على الوحدة بنفس النتيجة.

غيابات الهلال والاتحاد قبل الموقعة المنتظرة

تقرر غياب النجم البرازيلي نيمار جونيور من قبل الهلال، وذلك بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وأيضًا اللاعب ألكساندر ميتروفيتش وسعود عبد الحميد بسبب الإصابة.
وأصبحت مشاركة اللاعب علي البليهي محل شك، حيث سيجري اختبارًا طبيًا للتأكد من موقفه من خوض مباراة الاتحاد.
ومن المقرر انطلاق مواجهة الهلال أمام الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي في تمام الثامنة النصف بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف بتوقيت القاهرة من مساء الخميس غدًا.

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