نيمار يحدد وجهته المقبلة بعد تجربة الهلال السعودي

حدد النجم البرازيلي نيمار لاعب نادي الهلال السعودي، وجهته المقبلة بعد نهاية تجربته مع الفريق السعودي.

وكشفت تقارير صحفية برازيلية أن نيمار سيعود إلى الملاعب البرازيلية عام 2025 من بوابة سانتوس فريقه السابق

وأوضح موقع «UOL» أن النجم البرازيلي التقى مع أحد أعضاء مجلس إدارة نادي سانتوس داخل غرفة الملابس في ملعب أوربانو كالديرا أثناء مباراة ذهاب نهائي كأس البرازيل الذي كسبه سانتوس بهدف دون مقابل أمام بالميراس.

ويرتبط نيمار بعلاقة قوية مع مارسيلو تيكسيرا رئيس نادي سانتوس، ولكن اللاعب رفض الحديث لوسائل الإعلام البرازيلية، مفضلًا الصمت حيال وجوده في الملعب وحضور ذهاب نهائي كأس البرازيل.

ويواصل نيمار عمليات التأهيل من الإصابة بالرباط الصليبي التي تعرض لها المنتخب البرازيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم في أكتوبر الماضي، بعد اصطدامه بنيكولاس دي لا كروز لاعب وسط الفريق المنافس، وتعرض النجم البرازيلي إلى قطع في الرباط الصليبي والغضروف في ركبته اليسرى، وأجرى العملية الجراحية في بلاده نوفمبر الماضي.

يذكر أن نيمار خاض مع الهلال خمس مواجهات فقط، ثلاث منها في دوري روشن السعودي، واثنتين في دوري أبطال آسيا.