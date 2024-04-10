ألعاب Blizzard تعود إلى الصين في الصيف

ستكون ألعاب Blizzard متاحة مرة أخرى في الصين، بعد أكثر من 15 شهرًا من توقف ألعاب مثل World of Warcraft وOverwatch 2 عن الاتصال بالإنترنت في أكبر سوق للألعاب على هذا الكوكب. جددت Blizzard اتفاقية الترخيص الخاصة بها مع شريكها منذ فترة طويلة NetEase وستعود العديد من ألعابها إلى الصين القارية في الأشهر المقبلة.

أشرفت شركة NetEase على ألعاب Blizzard في الصين لمدة 15 عامًا، لكن انتهى اتفاقها في يناير 2023، مما أدى إلى إغلاق ألعاب مثل Hearthstone وStarcraft في البلاد. وواصل الجانبان المناقشات خلال العام الماضي وتوصلا أخيرًا إلى اتفاق جديد.

سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن Blizzard وNetEase من حل المشكلات الفنية ووضع الأمور في مكانها الصحيح لإعادة الإطلاق، ولكن من المتوقع أن تعود الألعاب عبر الإنترنت في الصين بدءًا من هذا الصيف. وفقًا لبلومبرج، سيتمكن اللاعبون من استئناف التقدم الذي أحرزوه سابقًا في حساباتهم.

من الممكن أن تكون Blizzard مستعدة لتعزيز أرباحها بشكل ملحوظ مع عودة ألعابها إلى الصين. تعد Overwatch واحدة من أكثر الألعاب شعبية هناك - ويقال إن البلاد شكلت معظم مشاهدي Overwatch League في المواسم اللاحقة للدائرة. لم يلعب فريق محترف واحد مقره في الصين على الإطلاق خلال الموسم الأخير لـ OWL في عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن اللاعبون الصينيون لأول مرة رسميًا من لعب Diablo IV، والتي أصدرتها Blizzard في يونيو الماضي وحققت نجاحًا فوريًا. (ظلت لعبة Diablo Immortal متاحة في الصين أثناء الخلاف مع NetEase حيث كانت تلك اللعبة خاضعة لاتفاقية منفصلة.)

وفي الوقت نفسه، أبرمت شركة Microsoft، الشركة الأم لـ Blizzard، صفقة منفصلة مع NetEase. سوف يستكشفون إمكانية جلب ألعاب NetEase إلى وحدات تحكم Xbox والأنظمة الأساسية الأخرى.

وقال فيل سبنسر، الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft Gaming، في بيان: “لقد قامت Blizzard وNetEase بعمل رائع لتجديد التزامنا تجاه اللاعبين – لقد كانت عوالم Blizzard جزءًا من حياة اللاعبين في المنطقة لسنوات عديدة”. "إن إعادة ألعاب Blizzard الأسطورية للاعبين في الصين مع استكشاف طرق لجلب المزيد من العناوين الجديدة إلى Xbox يوضح التزامنا بجلب المزيد من الألعاب لمزيد من اللاعبين حول العالم."