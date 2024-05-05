الجياد الى المحترفين وسط إجتماعات مكثفة لبحث إمكانيه دعمه

فاجأ الفريق الاول لكرة القدم بنادى الجياد الوسط الكروى بالاسكندرية بصعودة الى دورى المحترفين فى مفاجأة لم تكن متوقعة

وكان سيد سمرة رئيس نادى الجياد قد تعامل مع النادى فور توليه مسئولية النادى من جديد فى الانتخابات الاخيرة بعد موجة الربيع الرياضى التى أطاحت بعدد من رؤساء ورموز الاندية فى الانتخابات الماضية حتى عاد النظام من جديد بعودة سمرة الذى أغلق أبواب النادى على نفسه وبدأ التركيز فى التحديات التى يمر بها النادى بعيدا عن ضجيج الاضواء وسياسات تصفية الحسابات

وكانت منطقة الإسكندرية لكرة القدم قد أعلنت رسمياً صعود فريق نادى أصحاب الجياد لدوري القسم الثاني حيث فاز فريق أصحاب الجياد على نظيره المنتزه بهدف نظيف دون رد

جاء ذلك خلال مباريات الجولة الـ26 والأخيرة لدوري القسم الثالث للمجموعة الحادية عشر التى تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم بإشراف الكابتن عامر حسين المشرف العام على المسابقات باتحاد الكرة، والعميد صبحي الصاوي رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، والكابتن حسن إسماعيل المدير التنفيذي، ومقرر اللجنة،

ومن جانبه أعلن سيد سمرة رئيس نادى أصحاب الجياد دعمه للجهازالفني والإداري والطبي ولاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي خلال الفترة القادمة مشيرا الى أن الإنجاز التاريخي الذى صنعه الفريق والصعود لدوري الممتاز ب جاء بأضعف الامكانيات

ومن المتوقع أن يشهد نادى الجياد الفترة القادمة إجتماعات مكثفة لبحث كيفية دعم الفريق الاول لكرة القدم فى المحترفين