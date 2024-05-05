أسعار الفاكهة اليوم الأحد بسوق العبور للجملة تزامنًا بـ الاحتفال بعيد القيامة

أسعار الفاكهة اليوم الاحد.. حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم الاحد في سوق العبور للجملة والاسواق المصرية، تزامنا مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد واتحتفالات الدولة المصرية.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الفاكهة اليوم الاحد قبلعيد شم النسيم بيوم، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الاحد

تراوحت أسعار البرتقال الصيفي من 4 : 7 جنيهات للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار اليوسفي من 4 : 13 جنيهًا للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار جريب فروت من 6 : 9 جنيهات للكيلو (قفص).

وتراوح سعر ليمون بلدي من 14 : 20 جنيهًا للكيلو (قفص – شوال).

وصل سعر ليمون أضاليا إلى 2 : 4 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر عنب بناتي أصفر 50 : 90 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر عنب بناتي أصفر 50 : 90 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر عنب مستورد أصفر 125 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر عنب مستورد أسود 125 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر تفاح مصري بين 15 : 25 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار تفاح (امريكي_ إيطالي) من 60 : 100 جنيهًا للكيلو (كرتونة 20 كيلو).

ووصل سعر تفاح جولدن بين 40 : 70 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر التفاح السوري اللبناني بين 40 : 70 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر بلح سيوي 30 : 60 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر بلح ثلاجة 15 : 21 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الجوافة 12 : 22 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الرمان 11 : 25 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الرمان الثلاجة 9 : 15 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الكانتلوب 7 : 10 جنيهات للكيلو.

تراوحت أسعار مانجو مستورد سوداني بين 75 : 125 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البطيخ (1) من 64 : 80 جنيهًا للواحدة وزن من (8: 10 كجم).

تراوح سعر البطيخ (2) من 42 : 65 جنيهًا للواحدة وزن من (6: 8 كجم).

تراوح سعر البطيخ (3) من 24 : 36 جنيهًا للواحدة وزن من (4: 6 كجم).

سجل سعر خوخ بلدي عريشي 15 : 30 جنيهًا للكيلو

سعر الحرنكش 25 : 40 جنيهًا للكيلو

سعر كمثرى مستوردة 50 : 100 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر أناناس 75 جنيهًا

تراوح سعر دوم 20 جنيهًا

تراوح سعر كيوي 60 : 85 جنيهًا كرتونة

تراوح سعر أفوكاتو من 60 : 150 جنيهًا قفص.

وفيما يتعلق بأسعار الموز فجاءت كالتالي:

سجل سعر موز وليم 9 : 13 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز مغربي 9 : 13 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز بلدي 7 : 11 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز بيكو من 9 : 17 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز مستورد 30 : 60 جنيهًا للكيلو (سباطه).