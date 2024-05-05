طوابير أمام المحال.. أسعار الفسيخ والرنجة تتخطى اللحوم والجمبري

فسيخ، ورنجة، وبصل أخضر، أكلات لا يمكن أن يمر شم النسيم دونها، إذ ارتبطت تلك الوجبة بذلك اليوم في كل بيت بمصر، حيث يعشق الملايين الأسماك المملحة ويقبلون على شرائها في الأعياد والمناسبة، مثل عيد الفطر وشم النسيم.

وشهد أحد محال الفسيخ والرنجة الشهيرة بمنطقة الدقي، إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ صباح اليوم الأحد الموافق احتفال الإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد، إذ تتجهز الأسر والعائلات للاحتفال بشم النسيم الموافق غدًا الإثنين بشراء احتياجاتهم من تلك الأكلة الشهيرة على الموائد المصرية.

وأعرب المواطنين عن سعادتهم بالاحتفال بشم النسيم في أجواء أسرية دافئة، إذ قالت إحدى السيدات: بجهز الفسيخ والرنجة كل سنة لولادي وأحفادي عشان أجمعهم على أكتر أكلة بيحبوها في اليوم ده.

وأكد مواطن، أنه يحب الرنجة ويشتري الفسيخ لزوجته وبناته اللآتي يعشقونه، مضيفًا: لا غنى عن البصل الأخضر والليمون.

وتابعت مواطنة: بحب اشتري الملوحة أكتر والسردين المخلل.

محال الفسيخ والرنجة

أسعار الفسيخ والرنجة:

وفي السياق ذاته، رصدت "الوفد" أسعار الفسيخ والرنجة، إذ قال أحد الفسخانية، إن الأسعار تشهد ارتفاعًا في الموسم الحالي مقارنة بالعام الماضي.

وأكد على إقبال المواطنين على الشراء قبل احتفالات شم النسيم بعدة أيام، مضيفًا: الناس بقت تشتري بكميات أقل عشان ميقطعوش العادات الحلوة اللي كبرنا عليها.

ويباع كيلو الفسيخ الـ470 جنيهًا للكيلو الواحد، إذ أصبح ينافس أسعار اللحوم، والرنجة بـ 190 جنيهًا، وكيلو الملوحة بـ340 جنيهًا، والسردين المخلل بـ 180 جنيهًا للكيلو.

وأمام محل الفسخاني، يجلس بائعو البصل الأخضر والليمون وغيرهم من الخضراوات التي تؤكل بجانب الأسماك المملحة، إذ يشتري المواطنون احتياجاتهم من الفسيخ والرنجة، وبسؤالهم عن الأسعار قالوا: ربطة البصل الأخضر بـ5 جنيهات، وشبكة الليمون بـ30 جنيهًا.