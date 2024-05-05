أول تعليق من علي معلول بعد ارتداء شارة قيادة الأهلي

ارتدى التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شارة قيادة النادي في مباراة الجونة بالدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بنتيجة ٣ أهداف دون مقابل.

وحصل علي معلول على شارة القيادة في الدقيقة 60 باعتباره أقدم لاعبي الأهلي داخل الملعب بعد خروج كريم نيدفيد.

وأعرب معلول عن سعادته الكبيرة بالإنجاز الذي تحقق مع الأهلي، إذ كتب عقب مباراة الجونة أمس عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": “يوم آخر جميل في رحلتي مع النادي الأهلي، تشرفت فيه بارتداء شارة قيادة أعظم نادٍ في الكون لأول مرة في مسيرتي مع الفريق”.

وتابع :"أكن للنادي الأهلي وجماهيره كل الحب والتقدير والاحترام وستظل تلك اللحظة في ذاكرتي ككل لحظاتنا السعيدة معًا داخل نادي القرن"

وجاء ارتداء معلول لشارة الأهلي في مواجهة، بسبب غياب الثلاثي محمد الشناوي (القائد)، ورامي ربيعة (القائد الثاني) ومحمد هاني (القائد الثالث)، إلى جانب مغادرة كريم وليد «نيدفيد» أرض الملعب.



ويعد تقليد علي معلول شارة قيادة الأهلي مطلبا جماهيريا من الجماهير الحمراء تكليلا للمجهود الكبير الذي يبذله مع الأهلي منذ الانضمام للفريق الأحمر في 2016، بالإضافة إلى التنازلات التي يقدمها اللاعب من أجل الأهلي وجماهيره.



وأصبح التونسي علي معلول لاعب الأهلي ثالث لاعب أجنبي يرتدي شارة القيادة بمباريات رسمية مع الفريق الأحمر في تاريخه منذ نشأة النادي عام 1907، حيث ارتدى اللاعب شارة الكابتن في الشوط الثاني من عمر مباراة فريقه أمام الجونة ضمن منافسات الدوري.

وقد سبق أن ارتدى الثنائي الفلسطيني مروان الكنفاني والسوداني عبد المنعم شطة أول وثاني الأجانب الذين ارتدوا شارة قيادة الأهلي من قبل، وجاء بعدهم التونسي علي معلول، بينما ارتدى الأنغولي جيلبيرتو الشارة من قبل، لكن في مباراة ودية وليست رسمية.

وتعد هذه المرة الأولى التي يرتدي فيها علي معلول شارة قيادة الأهلي لأول مرة منذ قرابة 8 أعوام، منذ انضمامه للأهلي في عام 2016 أي منذ 2840 يوما.

ويأتي علي معلول في المركز السادس بترتيب كباتن الأهلي بعد كل من: محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمد هاني وعمرو السولية وكريم نيدفيد.