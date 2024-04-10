8 أسباب لظهور الهالات السوداء تحت العينين

عادة ما يرتبط وجود الهالات السوداء تحت العينين بقلة النوم والتعب الشديد والإجهاد وبعض الاضطرابات الأخرى، وأوضح خبراء من المملكة المتحدة من أين تأتي هذه العيوب، والتي يتوق الملايين من الناس للتخلص منها.



الدوائر الموجودة تحت العينين مرئية جدًا للآخرين لأنها في الأساس أوعية دموية، الجلد حول العينين هو الأرق، وكلما كان الجلد أكثر نقاءً، أصبحت هذه الهالات أو الأكياس أكثر وضوحاً بالمناسبة فهي ليست دائمة على الإطلاق.

وتسبب الحساسية أو نزلات البرد أو مشاكل الجيوب الأنفية أحيانًا انتفاخًا في منطقة العين، ويمكن أيضا أن يكون سببها البكاء وهناك ظاهرة تسمى التناضح، وهي عبارة عن حركة الماء في اتجاه واحد من المناطق الأقل ملوحة نحو الأنسجة الأكثر ملوحة.

أسباب ظهور الهالات تحت العينين

المكياج الزائد

مع الاستخدام اليومي للمكياج وإذا كانت المرأة لا تزيله بعناية كل مساء، بل تنام والمكياج على وجهها، يحدث تهيج في منطقة العين، مما يسبب تراكم السوائل وأكياس تحت العينين.



التدخين

التدخين المنتظم يقلل من كمية الكولاجين في منطقة العين، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد والهالات السوداء تحت العينين قبل الأوان.



ضوء الشمس

يؤدي التعرض المفرط لأشعة الشمس إلى إنتاج الجسم لمزيد من صبغة الميلانين، مما يؤدي إلى قتامة الجلد تحت العينين.



الوراثة

غالبًا ما يتم ملاحظة الهالات السوداء تحت العينين بين أفراد العائلة الواحدة.



الأدوية

تتسبب بعض الأدوية في انقباض الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ظهور الجلد الداكن تحت العينين.



نظام غذائي غير متوازن

ويعتقد الخبراء أن نقص المعادن مثل الحديد هو علامة على عدم وصول الأوكسجين الكافي إلى أنسجة الجسم، الأمر الذي يمكن أن يسبب أكياس تحت العينين.



مشاكل صحية

بالنسبة لبعض الأشخاص، تسبب مشاكل الكلى أو الغدة الدرقية ظهور أكياس أو هالات سوداء تحت العينين.



الشيخوخة

ومن الأسباب الشائعة الأخرى للمشاكل التجميلية في منطقة العين هو التقدم في السن. مع مرور السنين، يفقد الجلد الكولاجين ويصبح أرق وأضعف.

والجدير بالذكر عادة ما تكون الهالات الداكنة المحيطة بالعينين أوضح عندما تكون متعبًا، ومن عوامل نمط الحياة الأخرى التي قد تُسهم في ظهور الهالات الداكنة المحيطة بالعينين التدخين وشرب الكثير من الكحول والإجهاد.

في بعض الأحيان، قد يكون ما يبدو هالات داكنة هو ظلالاً ناجمة عن الجفون المنتفخة أو التجاويف الموجودة تحت العينين والتي تظهر مع التقدم في السن.