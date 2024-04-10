كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضوابط التقييم التشخيصي لطلاب الصفوف الابتدائية الأولى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن التقييم التشخيصى للتلاميذ في الصفوف الأولى يتم من خلال استخدام النظم البنائية الإيجابية.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى تجنب استخدام الدرجات في التعبير عن نتائج التقييم التشخيصي لطلاب الصفوف الابتدائية.

وطمأنت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور بعدم التعامل بالدرجات في التعبير عن نتائج التقييم التشخيصي لطلاب الصفوف الابتدائية.

عدم ربط التقييم التشخيصي بالنجاح

وشددت وزارة التربية والتعليم على عدم ربط التقييم التشخيصي لطلاب الصفوف الابتدائية بالنجاح والرسوب وكذا عدم تأثير ها على الانتقال من صف إلى صف أعلى.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن الهدف من التقييمات معرفة مدى تحقق نواتج التعلم وقياس معدل تقدم التلاميذ لتعلم واكتساب المعارف والمهارات وتهيئتهم للتعامل مع الاختبارات في الصفوف الأعلى.

وأضافت وزارة التربية والتعليم بأن التقييم التشخيصي لطلاب الصفوف الابتدائية يستهدف أيضًا تحفيزهم على تحسين أدائهم من خلال استخدام أنماط التقييم المناسبة لهذه المرحلة العمرية والمتوافقة مع منظومة التعليم الجديدة بقياس مهارات القراءة والكتابة والحساب، والتقييم من خلال الأنشطة، والتقييم من خلال الملاحظة.

تجرى المدارس في مختلف أنحاء الجمهورية المهام الأدائية لطلاب الصفوف الابتدائية بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.

ويؤدي طلاب الصفوف الابتدائية الرابع والخامس والسادس المهام الأدائية في كل مادة دراسية على حدة بكل فصل دراسي، وفقًا لنظام التعليم الجديد.

ويعود الطلاب إلى المدارس يوم الإثنين المقبل الموافق 15 أبريل 2024، بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك المحدد لها يوم الأحد 14 أبريل 2024 من قبل مجلس الوزراء.

ووضعت المديريات التعليمية جدول المهام الأدائية للمرحلة الابتدائية بكل محافظة على حدة، على أن يتم إجراء المهام الأدائية بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك والانتهاء من شرح المقررات الدراسية.

وتجرى المهام الأدائية على المقررات الدراسية الذي تم دراسته خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2023\2024.

يتم توزيع 35 درجة لكل مادة في المهام الأدائية الخاصة بها، مع توزيعها بنحو 5 درجات للتخطيط الجيد، و5 درجات جدية العمل، ويبلغ إجمالي المنتج النهائي 25 درجة.

يتم تنفيذ المهام الأدائية داخل الفصل المدرسي إذ يقوم المعلم بتوزيع عددا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسى على طلابه، ويختار الطالب واحدة منها بحيـث ينتهـى منهـا خلال الفترة المحددة مع مراعاة تقديم المعلم الدعم اللازم لطلابه فى اختيـار المهـام المناسبة لميولهم.