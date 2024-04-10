عقد المهام الأدائية للصفوف الابتدائية بعد عيد الفطر

تجري المدارس في مختلف أنحاء الجمهورية المهام الأدائية لطلاب الصفوف الابتدائية بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.

ويؤدي طلاب الصفوف الابتدائية الرابع والخامس والسادس المهام الأدائية في كل مادة دراسية على حدة بكل فصل دراسي، وفقًا لنظام التعليم الجديد.

ويعود الطلاب إلى المدارس يوم الإثنين المقبل الموافق 15 أبريل 2024، بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك المحدد لها يوم الأحد 14 أبريل 2024 من قبل مجلس الوزراء.

ووضعت المديريات التعليمية جدول المهام الأدائية للمرحلة الابتدائية بكل محافظة على حدة، على أن يتم إجراء المهام الأدائية بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك والانتهاء من شرح المقررات الدراسية.

وتجرى المهام الأدائية على المقررات الدراسية الذي تم دراسته خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2023\2024.

توزيع درجات المهام الأدائية

تخصص 35 درجة من إجمالي درجات كل مادة المقرر لها مائة درجة، لتقييم المهام الأدائية الخاصة.

وتوزع درجات المهام الأدائية بنحو 5 درجات للتخطيط الجيد، و5 درجات جدية العمل، ويبلغ إجمالي المنتج النهائي 25 درجة.

يتم تنفيذ المهام الأدائية داخل الفصل المدرسي إذ يقوم المعلم بتوزيع عددا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسى على طلابه، ويختار الطالب واحدة منها.

وينتهـي الطالب من المهام الأدائية خلال الفترة المحددة مع مراعاة تقديم المعلم الدعم اللازم لطلابه فى اختيـار المهـام المناسبة لميولهم.

وتعد المهام الأدائية مهام صغيرة تطبق على طلاب نظام التعليم الجديد يمكن للمتعلم الانتهاء منها خلال حصتين دراسيتين.

وتكون الحصة الأولى عبارة عن توزيع المهام الأدائية المتعلقة بالمقررات الدراسية على الطالب، وعلى الطالب أن يختار مهمة واحدة ويتم الانتهاء منها في مدة زمنية تصل إلى حصتين بالفصل.

وتقيس المهام الأدائية مدى اكتساب الطلاب للمهارات، إذ تقدم دليلا واضحا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي.

وتجرى المهام الأدائية تحت الإشراف الفني الكامل للتوجيه الفني للمادة، ويستمر اليوم الدراسي حسب الخطة الدراسية بما لا يخل بنظام الدراسة.

ويكون تنفيذ المهام الأدائية كتابة أو رسما أو مخططا، وأن التلميذ تدرب عليها كثيرا أثناء الدراسة، وهى عبارة عن أنشطة تقيس المخرجات المهارية لكل منهج دراسى وتتم تحت إشراف معلم المادة.

وتتصف المهام الأدائية بالوضوح وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها ومناسبة لمستوى المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتج يمكن تقييم التلميذ على ضوئه.

ويلزم على المدارس الابتدائية إجراء المهام الأدائية قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقها يوم 8 مايو المقبل.

ووصل قطار نظام التعليم الجديد 2.0 إلى الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2023-2024 على أن ينطلق للمرحلة الإعدادية العام الدراسي المقبل.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من وضع الإطار العام للمناهج الدراسية الجديدة في المرحلة الإعدادية بحسب نظام التعليم الجديد.