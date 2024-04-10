متابعة المنشآت الصحية بالإسكندرية خلال أول أيام العيد

تفقدت اليوم الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية عدد من المنشأت الصحية لمتابعة سير العمل في أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لأماكن تقديم الخدمات الصحية بالإسكندرية. يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لأماكن تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الإسكندرية، وخاصة خلال ايام المناسبات الرسمية .

خمس منشآت صحية

شملت الجولة تفقد خمس منشآت صحية بمنطقتي المنتزة وشرق الطبية وهي مستشفى أبو قير العام، وصدر المعمورة، ومركز طب أسرة العمراوي، وسان ستيفانو، ومكتب صحة فلمنج، لمتابعة انتظام سير العمل ومستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بهم، والتأكد من تنفيذ خطة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت، كما تابعت ميكنة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة وتقديم خدمات التطعيمات الأساسية وصرف الألبان الصناعية وفحص المقبلين على الزواج بالمراكز المخصصة.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

كما زارت وكيل الوزارة أقسام الاستقبال والطوارئ وعيادات العقر والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات وكذلك تابعت سير العمل بمكاتب الصحة ومراكز طب الأسرة وتواجد الفرق الطبية طبقاً لجداول النبطجيات ومتابعة سجلات التردد بمختلف الأقسام بالمستشفيات والمراكز الطبية.

رافق ندا خلال الزيارة، الدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الطب الوقائي، والدكتور أحمد فؤاد مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة فيروز سلطان مدير عام منطقة المنتزة الطبية، والدكتورة إسراء زيدان مدير عام منطقة شرق الطبية، والدكتورة هبة أمين مدير إدارة الرقابة والمتابعة الداخلية . جدير بالذكر أن مديرية الصحة بالإسكندرية قد شهدت نشاط كبير خلال شهر رمضان المعظم ، و الذى تم خلاله تسيير ٧ قوافل طبيه الي جميع أنحاء المدينة و خاصة الاماكن البعيدة عن مركز المدينه و التى شملت قري غرب الاسكندرية بالعامرية ، و قري مدينة برج العرب ، بالإضافة الي قري شرق الإسكندرية التابعة لحي المنتزه أول و ثاني بمنطقة خورشيد و الزوايدة ، و التى شملت تسعة تخصصات طبية مختلفة و تم من خلالها توقيع الكشف الطبي و توفير العلاج لأكثر من ٢٠ الف مواطن خلال الشهر الكريم في إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة . و التى لاقت ترحيب من الاهالي