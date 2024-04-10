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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم شقو لـ عمرو يوسف يتصدر شباك التذاكر في عيد الفطر المبارك

عمرو يوسف
عمرو يوسف

تصدر فيلم شقو للفنان عمرو يوسف إيرادات يوم وقفة عيد الفطر المبارك حيث حقق الفيلم مليونا و189 ألف جنيه مصري.

عمرو يوسف

أبطال فيلم شقو

فيلم "شقو" من بطولة النجم عمرو يوسف وينافس به في موسم عيد الفطر المبارك ويشارك في بطولته محمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل ويسرا.

الفيلم من تأليف وسام صبري و يخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وتم طرحه في مصر في العيد و سيطرح في باقي الدول العربية بعد العيد بعشرة أيام.

تفاصيل فيلم شقو

جاء في الإعلان الرسمي للفيلم العديد من مشاهد الأكشن التي يقدمها النجم عمرو يوسف ومعه النجم محمد ممدوح، وظهر خلال الإعلان أن النجمة دينا الشربيني تقع في حب عمرو يوسف، كما ظهرت أمينة خليل في دور راقصة وتحب ممدوح.

وظهرت النجمة الكبيرة يسرا في دور رئيس عصابة، بطريقة لم تقدمها من قبل، وبصحبتها ثعابين، وشارك النجم احمد فهمي ضيف شرف في الفيلم.

عمرو يوسف ينتظر ولاد رزق 3

ينتظر النجم عمرو يوسف، موعد طرح فيلم ولاد رزق 3، والذي متوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائي.

 

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3

 

فيلم "ولاد رزق" الجزء الثالث بطولة الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان، يذكر أن فيلم "ولاد رزق" عرض منه جزئين، الجزء الأول كان عام 2015، والجزء الثاني عرض في عام 2019.

 

حقق فيلم "ولاد رزق" في السينمات المصرية إيرادات قياسية، إذْ حقق في الجزء الأول ما يقرب من 37 مليون جنيه تصدر وقتها إيرادات السينما، بينما الجزء الثاني استطاع أن يحقق أرقامًا قياسية جعلته يصل لـ104 ملايين جنيه وصل بها للمركز الثالث في ترتيب الأعلي إيرادًات في تاريخ السينما المصرية بعد فيلمي "كيرة والجن" وفيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني.

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