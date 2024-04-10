أحمد سعد يطلق أحدث أعماله الغنائية بمناسبة عيد الفطر المبارك 2024

أطلق الفنان أحمد سعد، أحدث أعماله الغنائية والاي تحمل عنوان "العيد أهو جه"، عبر حسابه الرسمي بمنصة تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

ونشر أحمد سعد الأغنية، وعلق عليها قائلا: "العيد أهو جه، كل سنة وأنتم طيبين ومتجمعين.. عيد سعيد".

أحمد سعد

تفاصيل أغنية العيد أهو جه

وأغنية العيد أهو جه، غناء وألحان أحمد سعد، وكلمات مصطفى حدوتة، وغناها صباح اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهالي وأبناء الشهداء، ضمن فعاليات احتفالية عيد الفطر المبارك.

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قدم الفنان أحمد سعد، فقرة غنائية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الفطر، مع أبناء شهداء الجيش والشرطة المصرية، والمقام في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عائلات فلسطينية من غزة.

خلال احتفال عيد الفطر مع أبناء شهداء الجيش والشرطة المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من أبناء شهداء الجيش والشرطة، ويشارك في الحفل عائلات فلسطينية من غزة.