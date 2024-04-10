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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فريدة سيف النصر تكشف لـ"الوفد" سر لغز اختفائها بالحلقات الأخيرة من "العتاولة"

فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر

كشفت النجمة فريدة سيف النصر خلال تصريحاتها لـ"الوفد"، عن سر لغز اختفائها فى الحلقات الأخيرة من مسلسل العتاولة، كما أنها أعربت عن سعادتها بردود أفعال الجمهور وكم التعليقات الإيجابية وتساؤلات المشاهدين عنها، بعدما تسبب موتها المفاجئ فى صدمة وإثارة جدل بين رواد السوشيال وميديا ومتابعى العمل، وسيطر الغموض علي نهاية مسلسل العتاولة، لذلك اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن سر اختفاء شخصية سترة العترة وسبب موتها المفاجئ دون مقدمات.

فريدة سيف النصر 

أعربت فريدة سيف النصر عن سعاتها بردود أفعال الجمهور عن شخصيتها فى مسلسل"العتاولة"، قائلة: "سعيدة جداً بردود أفعال جمهوري الحبيب وتفاعلاتهم القوية واهتمامهم بأدق تفاصيل شخصية "أم العتاولة"، فهم جميعاً بمثابة عائلتي الكبيرة وأسرتي التي أنتمي لها وتنتمي لي منذ بداية مشواري الفني، وأكن لهم كل الاحترام والتقدير على دعمهم الدائم والمستمر والمميز بالنسبة لي".

فريدة سيف النصر تكشف سر اختفائها من العتاولة 

أوضحت فريدة سيف النصر خلال تصريحاتها لـ"الوفد"  سر اختفائها بالحلقات الأخيرة من مسلسل "العتاولة"، معلقة: "أولاً أوجه التهنئة والشكر لجميع صناع العمل على النجاح الكبير الذي حققه المسلسل ونال ما يستحق، ثانياً عدم ظهورى فى الحلقات الأخيرة هو أمر خارج عن إرادتي، ولم أتدخل في قرارات مؤلف ومخرج العمل، وأقصى ما يمكنني فعله هو مناقشتهم على مشاهد سوف أقوم بتقديمها حينها، ولكني سعيدة بالنجاح المميز الذي حققه "العتاولة" بعد مجهود كبير كان كرم وفضل الله عظيماً علينا جميعاً.

أضافت فريدة سيف النصر فى حديثها عن إثارتها جدلاً واسعاً وتصدرها التريند بغيابها عن آخر 3 حلقات، معلقة: “تضاعفت سعادتي بالمسلسل وحبي لجميع طاقم العمل، كما أن تساؤل الجمهور على سترة العترة لمس قلبي بحماسهم المبهر لمعرفة تفاصيل اختفائي”.

فريدة سيف النصر 
مسلسل العتاولة 
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