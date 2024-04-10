العيد في روما.. أجواء احتفالية للمسلمين بموائد إفطار وفرحة تغمر الشوارع "صور"

أدي ملايين المسلمين حول العالم شعائر صلاة عيد الفطر المبارك اليوم الأربعاء 10 أبريل بعد إتمامهم صيام شهر رمضان المبارك.

وفي إيطاليا والتي تحتضن جالية مسلمة يقدر عددها بنحو ثلاثة ملايين نسمة حرص أبناؤها على التواجد منذ الصباح الباكر في المراكز الإسلامية وبعض الساحات التي تم تخصيصها لأداء صلاة عيد الفطر.

وفي العاصمة روما توافد الآلاف من أبناء الجالية المسلمة بمختلف جنسياتهم علي المركز الإسلامي (مسجد روما الكبير) أحد أكبر المساجد في أوروبا للاحتفال بأجواء عيد الفطر وأداء الشعائر وقد شهدت ساحة المسجد تواجدا كثيفا للأسر والعائلات المسلمة المقيمة في المدينة مصطحبين معهم الأطفال حاملين الزينات والألعاب وقد حرص أغلبهم علي جلب بعض الحلوى العربية التقليدية المرتبطة بعيد الفطر معهم وإقامة موائد إفطار عيد الفطر في ساحة المسجد وسط أجواء احتفالية.

وكان الشباب والفتيات من أبناء الجيل الثاني قد حرصوا على اصطحاب أصدقائهم من الإيطاليين لمشاركتهم الاحتفال والتعرف علي التقاليد والطقوس العربية في عيد الفطر المبارك والذين أبدوا إعجابهم وفرحتهم بالمشاركة.

وكان المسجد الكبير قد فتح أبوابه من بعد صلاة فجر اليوم أمام الوافدين من أبناء الجالية المسلمة في المدينة والذي شهد توافدهم بأعداد غفيرة والتي امتلأت بهم قاعة الصلاة بالمسجد في الصلوات الثلاث المعتادة حيث تحرص إدارة المسجد سنويا علي إقامة صلاة العيد ثلاث مرات متتالية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المصلين لأداء الصلاة ولكن اليوم ونظرا للإقبال المشهود قررت إدارة المسجد إقامة صلاة رابعة والتي أمها فضيلة الشيخ رفاعي الشحات عيسي إمام المسجد ومبعوث الأزهر الشريف والذي تلا خطبة العيد والذي ركز فيها علي أهمية الشعائر الدينية في الإسلام وحث الأسر علي إدخال الفرحة علي أبنائهم في المناسبات الدينية المختلفة و قيم التسامح والتعايش في الدين الإسلامي .

وقد أدى صلاة العيد في المسجد الكبير عدد كبير من رموز وقيادات الجالية المسلمة في روما وعلي رأسهم السيدة زينب محمد رئيس مسجد الهدي بروما والبروفيسور فؤاد عودة رئيس جالية العالم العربي في إيطاليا وجمال إدريس نائب رئيس الجالية الأفغانية و كامل بلعيطوش نائب رئيس جالية العالم العربي في إيطاليا والسيد داودي تلواني المتحدث بإسم جالية العالم العربي في إيطاليا وعدد من سفراء والبعثات الدبلوماسية لعدد من الدول الإسلامية في روما .

وكانت السيدات من أبناء الجالية المسلمة قد حرصن علي التواجد وأداء شعائر صلاة العيد بشكل ملحوظ وقد حرص عدد من الناشطات النسائيات علي التواجد ومشاركة أبناء الجالية إحتفالهم بالعيد وعلي رأسهم السيدة فاطمة بن لالة رئيس جمعية المهاجر والسيدة ليلي بلعيطوش عضو لجنة المرأة بجالية العالم العربي والسيدة ولاء عبد اللطيف عضو لجنة المراة بجالية العالم العالم .

يوم عيد حقيقي عاشته الطيور المهاجرة في إيطاليا في أجواء أسرية حميمية.