الأربعاء 10 أبريل 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد نهائي كأس السوبر السعودي بين الهلال واتحاد جدة

الهلال و اتحاد جدة
الهلال و اتحاد جدة

يلتقي الهلال مع اتحاد جدة غدا الخميس في نهائي كأس السوبر السعودي، و يستضيف ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. 

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موعد مباراة الهلال والاتحاد في السوبر السعودي

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3 ذكريات سيئة تطارد بنزيما أمام الهلال قبل موقعة السوبر السعودي

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تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد قبل موقعة السوبر السعودي

قررت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين خالد الطريس حكما لمباراة نهائي كأس السوبر السعودي بين الهلال واتحاد جدة.

ويشارك الهلال بصفته حامل لقب كأس الملك السعودي في الموسم المالي فيما يخوض الاتحاد السوبر، بصفته حامل لقب الدوري السعودي.
وحجز الهلال مقعده في نهائي السوبر بعد فوزه على النصر بهدفين لهدف في نصف النهائي، كما فاز الاتحاد على الوحدة بنفس النتيجة.


موعد مباراة الهلال والاتحاد 


تبدأ مباراة الهلال والاتحاد مساء يوم الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة
تنقل المباراة عبر شبكة قنوات SSC SPORTS التي تملك حقوق بث مباريات كأس السوبر السعودي، وسوف يتم نقل مباراة الهلال والاتحاد على شاشتها، كما يمكنكم متابعة المباراة من خلال مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية.
 

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