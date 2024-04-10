موعد مباراة الهلال والاتحاد في السوبر السعودي

يستضيف ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، نهائي السوبر السعودي والذي سيجمع بين الهلال والاتحاد في لقاء من العيار الثقيل.

ويشارك الهلال كونه حامل لقب كأس الملك السعودي في الموسم المالي بينما يشارك الاتحاد بصفته حامل لقب الدوري السعودي.

وحجز الهلال مقعده في نهائي السوبر بعد فوزه على النصر بهدفين لهدف في نصف النهائي، كما فاز الاتحاد على الوحدة بنفس النتيجة.

ويسعى الهلال لتكليل المستويات المميزة التي يقدمها في الموسم الحالي بالتتويج بالسوبر السعودي في حين يسعى الاتحاد لمصالحة جماهيره باللقب بعد النتائج المخيبة في مختلف المسابقات هذا الموسم.

موعد مباراة الهلال والاتحاد

تنطلق صافرة مباراة الهلال والاتحاد مساء يوم الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة

تمتلك شبكة قنوات SSC SPORTS حقوق بث مباريات كأس السوبر السعودي، وسوف يتم نقل مباراة الهلال والاتحاد على شاشتها، كما يمكنكم متابعة المباراة من خلال مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية.