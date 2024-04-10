3 ذكريات سيئة تطارد بنزيما أمام الهلال قبل موقعة السوبر السعودي

يستعد اتحاد جدة بقيادة كريم بنزيما مواجهة الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي المقرر له يوم الخميس المقبل في الإمارات.



يشارك اتحاد جدة بطولة السوبر بصفته بطلا للدوري السعودي في الموسم الماضي، فيما يلعب الهلال في البطولة بصفته بطل كأس الملك



صعد اتحاد جدة إلى النهائي بعد فوزه على الوحدة بهدفين لهدف، فيما تأهل الهلال على حساب النصر بنفس النتيجة.



ويلتقي اتحاد جدة مع الهلال للمرة السادسة في نفس الموسم بكافة المسابقات، ويسعى العميد للانتقام من الزعيم بعد الخسارة أمامه في كافة المباريات (5 مواجهات) في مسابقة الدوري السعودي، والبطولة العربية، ودوري أبطال آسيا.



تحمل مواجهة الهلال لـ بنزيما ذكريات سيئة تؤرقه على رأسها إهداره لركلة جزاء أمامهم في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.



ما زاد الأمر سوءا خسارة اتحاد جدة المباراة في النهاية بنتيجة 3-1، والخروج من البطولة العربية، ما جعل مواجهته مع الهلال تحمل للفرنسي ذكريات سيئة.



لم تتوقف الذكريات السيئة عند ذلك بل خسر اتحاد جدة بقيادة "بنزيما" أمام الهلال في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين في الدور الأول بنتيجة 4-3، لكنه نجح أخيرا في تسجيل هدفا لكنه لم يسعف العميد في تحقيق الانتصار على الزعيم.

