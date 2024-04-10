طلاب جامعة العريش يُساهمون في إدخال الفرح والسرور على الأهالي

في إطار توجيهات الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، وحرصة الدائم على المشاركة المُجتمعية وأن تكون الجامعة دائمًا وأبدًا في خدمة المجتمع السيناوي ومصرنا الحبيبة ، وتحت إشراف الدكتور عبدالمقصود عبدالقادر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمهندس محمد ابو حطب مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.



شاركت إدارة نشاط الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب فرحة أهالي مدينة العريش بحلول عيد الفطر المُبارك من خلال توزيع برقيات التهنئة والحلويات عليهم فور الإنتهاء من أداء صلاة عيد الفطر المُبارك ، وكذلك تم توزيع الحلوى والالعاب الترفيهية على الأطفال مما أدخل السرور والفرحة عليهم وعلى أولياء أمورهم ، وفي النهاية أعرب الأهالي عن مدى سعادتهم بإدخال الفرح والسرور على أطفالهم من خلال هذة اللفتة الرائعة التي أقامتها إدارة نشاط الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة. تحيا مصر وكل الخير لسيناء الحبيبة وأهلها.

وفي سيق أخر أدى اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه عبد العال البدري سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء مصطفى محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، الدكتور محمود مرزوق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، صلاة عيد الفطر المبارك مع الأشقاء الفلسطينيين وأبناء مدينتي الشيخ زويد ورفح، في مسجد السبيل في مدينة العريش.

كما أدى الآلاف من أبناء المحافظة صلاة العيد في الساحات والمساجد التي خصصتها مديرية الأوقاف للصلاة، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية ورؤساء مجالس المدن ورؤساء الوحدات المحلية وعدد كبير من رجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر الشريف.

وعقب الصلاة، التقى المحافظ بالمواطنين الفلسطينيين، وأبناء سيناء وهنأهم بعيد الفطر المبارك، مؤكدا على استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد، مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور.