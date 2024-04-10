الكرملين يرد على تصريحات غوتيريش بشأن أوكرانيا: الحقائق الجيوسياسية تغيرت

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه في الصراع الأوكراني، من الضروري أن نأخذ في الاعتبار الحقائق الجيوسياسية المتغيرة.

وقال بيسكوف: "الحقائق الجيوسياسية في أوكرانيا مختلفة تمامًا الآن. وأنتم تعلمون أنها مختلفة في روسيا الاتحادية أيضًا. لقد أصبحت روسيا أكبر، ولديها أربع مناطق جديدة، ويجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار".

هكذا علق بيسكوف على كلام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الرغبة في إنهاء الصراع مع الحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا.

وذكر الكرملين سابقًا، أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فالأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، التي لم تعد ممكنة الآن إلا من خلال الوسائل العسكرية، وأكد أن الوضع يمكن أن يعود إلى الاتجاه السلمي، شريطة أن تؤخذ الحقائق الجديدة في الاعتبار.

وفي أكتوبرالأول 2022، وقع الرئيس فلاديمير بوتين على القوانين الدستورية الفيدرالية بشأن قبول أقاليم جديدة في روسيا وتشكيل كيانات جديدة في روسيا الاتحادية، وأصبحت جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، جزءًا من روسيا.

وكان دمر الطيران التكتيكي العملياتي الروسي والطائرات المسيرة وكذلك الصواريخ وطاقم المدفعية، قاعدة تخزين تضم 32 مدفع هاوتزر وورشتين لتجميع الطائرات المسيرة ومنشأة لتدريب وإطلاق القوارب المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة في بيان: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية قاعدة تخزين الأسلحة والذخائر التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية والتي تضم 32 مدفع هاوتزر من طراز "دي-20" عيار 152 ملم، وورشتين لتجميع الطائرات المسيرة، ومنشأة لإعداد وإطلاق القوارب المسيرة، بالإضافة إلى القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 128 منطقة".

وأضافت الوزارة أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 172 طائرة أوكرانية مسيرة، وثلاث قنابل موجهة من طائرات "هامر" المصنوعة في فرنسا، وصاروخين من راجمات "هيمارس" و"أوراغان"".