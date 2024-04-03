الكرملين: نظام كييف يواصل سياسته الإرهابية ضدنا بهجومه بالمسيرات على تتارستان

قال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن نظام (كييف) يواصل سياسته الإرهابية بهجومه بالمسيرات على تتارستان.

وعلق المتحدث الصحفي للكرملين، اليوم الأربعاء على هجوم مسيرات أوكرانية على جمهورية تتارستان الروسية الواقعة في حوض نهر "الفولجا"، بالقول:" إن نظام كييف يواصل سياسته الإرهابية العدوانية ضد روسيا".

ومن جانبه أعلن مكتب رئيس جمهورية تتارستان الروسية إصابة مواطني 9 دول في هجوم بالمسيّرات على سكن طلاب كلية الهندسة في مدينة "يلابوجا" الصناعية بالجمهورية أمس الثلاثاء.

وقال المكتب في بيان، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي":" لقد أصيب 14 شخصا بجروح بينهم مواطنو روسيا وقرغيزستان وسريلانكا وزيمبابوي ورواندا والكونجو وكينيا ونيجيريا وجنوب السودان"، مشيرا إلى أن 6 مصابين لا يزالون في المستشفى حتى الآن.

وكانت سلطات تتارستان أعلنت صباح أمس الثلاثاء تعرض عدة مصانع في مدينتي "يلابوجا" و"نيجني كامسك" الصناعيتين لهجوم بطائرات مسيّرة. وأشارت إلى أنه في مدينة "يلابوجا" أسفر الهجوم عن تضرّر سكن طلابي تابع لكلية الهندسة وإصابة عدد من الطلاب.

في نفس السياق، ذكرت وسائل إعلام أن مسيرات أوكرانية هاجمت تتارستان على بعد أكثر من 1200 كم من الأراضي الأوكرانية وأصابت مصنعا لتجميع مسيرات "شاهد" الإيرانية.

الكرملين: لم ننظر بعد في مسألة مشاركة بوتين بقمة العشرين في البرازيل

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن مسألة الزيارة المحتملة للرئيس فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في البرازيل لم يتم النظر فيها بعد، مشيرة إلى أنها ستراقب القرارات التي سيتخذها الجانب البرازيلي.

وأكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم /الأربعاء/:" أنه لم يتم النظر في هذه المسألة بعد بأي شكل من الأشكال، مضيفا" سنواصل مراقبة القرارات التي ستتخذها البرازيل باعتبارها منظم القمة".

يذكر أن هناك مذكرة توقيف للرئيس الروسي صدرت في مارس العام الماضي من المحكة الجنائية الدولية بسبب الأحداث في أوكرانيا.

من ناحية أخرى، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيزور الصين قريبا لإجراء محادثات مع نظيره الصيني وانج يي.

قالت زاخاروفا - في إحاطة صحفية - : "سيقوم وزير الخارجية الروسي قريبا بزيارة رسمية إلى الصين، ومن المقرر إجراء محادثات مع وزير الخارجية الصيني وانج يي، وسيبحث الوزيران سبل دعم التعاون الثنائي والتنسيق في الأمم المتحدة ومجموعة "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة العشرين، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الساخنة، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية".

من جهة أخرى، أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسية الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن تبادل المعلومات حول الأهداف المحتملة للهجمات الإرهابية بين الدول يجري عبر قنوات أجهزة الاستخبارات.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة حذرت روسيا من أن قاعة "كروكوس" تُعد هدفًا للإرهابيين:" إن هذا ليس من اختصاصي لأن مثل هذا التبادل للمعلومات يتم من خلال قنوات أجهزة الاستخبارات، والمعلومات تنتقل مباشرة من جهاز استخبارات إلى آخر".

وفي ما يتعلق بهجمات المسيرات الأوكرانية على جمهورية تتارستان الروسية مؤخرا، اكتفى بيسكوف بالقول" إن نظام كييف يواصل سياسته الإرهابية العدوانية ضد روسيا"، على حد قوله.

يُذكر أن وسائل إعلام ذكرت - أمس أول الاثنين - أن مسيرات أوكرانية هاجمت مصنعا لتجميع المسيرات الإيرانية في جمهورية تتارستان الروسية، وذلك على بعد أكثر من 1200 كم من الأراضي الأوكرانية.